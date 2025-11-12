به گزارش ایلنا به نقل از وزارت صمت، سید محمد اتابک وزیر صنعت، معدن و تجارت کشورمان در روز پایانی سفر به ازبکستان با جمشید خوجایف معاون نخست وزیر ازبکستان مذاکره و رایزنی کرد.

در این دیدار که اعضای هیات‌های کارشناسی دو کشور هم حضور داشتند، اتابک و خوجایف درباره مفاد موافقتنامه جدید همکاری که قرار است به‌زودی امضاء شود، به توافق رسیدند.

وزیر صمت همچنین با وزرای صنایع معدنی، سرمایه‌گذاری و تجارت ازبکستان دیدار و راه‌های رفع موانع، ترسیم نقشه راه همکاری‌های میان مدت و بلندمدت بین تهران و تاشکند متناسب با اراده جدی مقامات عالی دو کشور را بررسی کرد.

بازدید از چند شرکت بزرگ صنعتی و پارک فناوری تاشکند و گفت‌وگو با مدیران ارشد این شرکت‌ها از دیگر برنامه‌های سفر وزیر صمت در ازبکستان بود.

سه تن از نمایندگان مجلس شورای‌ اسلامی، رئیس سازمان توسعه تجارت ایران، رئیس هیات عامل ایمیدرو، مشاور وزیر در امور پیگیری‌های ویژه و جمعی از مدیران شرکت‌های بزرگ ایرانی، سیدمحمد اتابک را در این سفر همراهی می‌کردند.

انتهای پیام/