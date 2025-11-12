خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

در پایان سفر وزیر صمت به تاشکند؛

سند جامع همکاری‌های ایران و ازبکستان برای امضای سران دو کشور آماده شد

سند جامع همکاری‌های ایران و ازبکستان برای امضای سران دو کشور آماده شد
کد خبر : 1713130
لینک کوتاه کپی شد.

سفر سه روزه وزیر صنعت، معدن و تجارت کشورمان به تاشکند، گام بلندی در مسیر دستیابی به اهداف چشم‌انداز روابط تجاری و بازرگانی با این کشور و زمینه‌ساز توافق‌های مهمی شد که قرار است به‌زودی در قالب سندی جامع به امضای مقامات دو کشور برسد.

به گزارش ایلنا به نقل از وزارت صمت، سید محمد اتابک وزیر صنعت، معدن و تجارت کشورمان در روز پایانی سفر به ازبکستان با جمشید خوجایف معاون نخست وزیر ازبکستان مذاکره و رایزنی کرد.

در این دیدار که اعضای هیات‌های کارشناسی دو کشور هم حضور داشتند، اتابک و خوجایف درباره مفاد موافقتنامه جدید همکاری که قرار است به‌زودی امضاء شود، به توافق رسیدند.

وزیر صمت همچنین با وزرای صنایع معدنی، سرمایه‌گذاری و تجارت ازبکستان دیدار و راه‌های رفع موانع، ترسیم نقشه راه همکاری‌های میان مدت و بلندمدت بین تهران و تاشکند متناسب با اراده جدی مقامات عالی دو کشور را بررسی کرد.

بازدید از چند شرکت بزرگ صنعتی و پارک فناوری تاشکند و گفت‌وگو با مدیران ارشد این شرکت‌ها از دیگر برنامه‌های سفر وزیر صمت در ازبکستان بود.

سه تن از نمایندگان مجلس شورای‌ اسلامی، رئیس سازمان توسعه تجارت ایران، رئیس هیات عامل ایمیدرو، مشاور وزیر در امور پیگیری‌های ویژه و جمعی از مدیران شرکت‌های بزرگ ایرانی، سیدمحمد اتابک را در این سفر همراهی می‌کردند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ