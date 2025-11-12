به گزارش ایلنا از میدل ایست نیوز؛ منابع آگاه گزارش دادند، صندوق ثروت ملی قطر در حال همکاری با شرکت ژاپنی «اوریکس» (Orix Corporation) برای راه‌اندازی یک صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی به ارزش 2.5 میلیارد دلار است که هدف آن سرمایه‌گذاری در شرکت‌های ژاپنی خواهد بود.

این منابع که خواستند نامشان پیش از اعلام رسمی این توافق فاش نشود اعلام کردند، تاسیس این صندوق، نخستین سرمایه گذاری صندوق ثروت ملی قطر در یک صندوق سرمایه گذاری خصوصی است که فعالیت آن بر ژاپن متمرکز است. شرکت «اوریکس» 60 درصد سرمایه این صندوق را تامین خواهد کرد و 40 درصد بقیه نیز سهم طرف قطری است.

این صندوق مشترک در شرکت‌هایی سرمایه گذاری خواهد کرد که ارزش آنها از 30 میلیارد ین (195 میلیون دلار) کمتر نباشد. همچنین این سرمایه گذاری شامل بخش‌های متنوع از جمله انتقال مالکیت شرکت‌های خانوادگی و تملک شرکت‌هایی که از بازار بورس اخراج می‌شوند و بازگرداندن آنها به بخش خصوصی است.

به گفته این منابع، هم اوریکس و هم صندوق سرمایه گذاری ملی قطر، شراکت محدود در این صندوق خواهند داشت و شرکت سوم (OQCI GP) درباره سرمایه گذاری تصمیم گیری خواهد کرد.

شرکت اوریکس که مقر آن در توکیو است به فعالیت‌های در زمینه خدمات بانکی و اجاره و املاک مشغول است. صندوق ثروت ملی قطر نیز به فهرست در حال رشد سرمایه گذاران جهانی پیوست که سرمایه گذاری در ژاپن را فرصت مناسبی می‌دانند.

انتهای پیام/