صادرات سالانه شیلات به 700 میلیون دلار رسید
رئیس سازمان شیلات ایران اعلام کرد: صادرات محصولات شیلاتی کشور در سال گذشته از مرز 700 میلیون دلار گذشت؛ دستاوردی که نشاندهنده ظرفیت بالای تولید، فرآوری و حضور مؤثر ایران در بازارهای جهانی آبزیان است.
به گزارش ایلنا و به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، حمزه رستمپور رئیس سازمان شیلات در جلسه همافزایی دانش و تجربه در مسیر بهرهبرداری مسئولانه از منابع آبزیپروری ایران، گفت: در حالی که در سالهای ابتدایی انقلاب تنها 32 هزار تن محصولات آبزی در کشور تولید شده بود در حال حاضر به تولیدی معادل 1.5 میلیون تن دست یافتیم که این امر نشان از وجود ظرفیتهای موثر تولیدی در حوزه شیلات و آبزیپروری دارد.
وی با اشاره به نقش امنیت غذایی در کشور که بالاتر از قدرت نظامی است، افزود: باید به مقوله امنیت غذایی با تاکید بر تولید آبزیان نقش ویژهای داشته باشیم.
معاون وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد: وجود 170 هزار صیاد، 20 هزار و 500 شناور مجوزدار و دست یافتن به ارزش صادراتی محصولات شیلاتی به بیش از 700 میلیون دلار در سال گذشته مزیتی است که باید برای تحقق اقتصاد دریامحور، مورد توجه قرار گیرد.
وی تاکید کرد: وجود اساتید دانشگاهی و نخبگان برجسته که در حوزه شیلات و آبزیپروری فعالیت میکنند، نقطه عطفی است تا با همفکری از این ظرفیت، چالشهای موجود در این حوزه مرتفع شود و در این راستا هرگونه امکانات و ظرفیتهای شیلاتی که مورد نیاز باشد در اختیار قرار خواهد گرفت.
وی ادامه داد: استفاده از فنآوریهای نوین و تحقیقات انجام شده در دانشگاهها برای تحقق توسعه دریامحور ضرورت دارد و علاوه بر آن باید از ظرفیتهای موجود برای افزایش آبزیمصرفی و تغییر ذائقه مردم با همکاری دانشگاه، قدمهای موثری برداریم.
رئیس سازمان شیلات بیان کرد: نگاه این سازمان استفاده از ظرفیت آبهای دور و منع فعالیت صیادان غیرمجاز بوده و اقدامات انجام شده باعث شد که صیادان آبهای دور با وجود آن که در فصل منسون راهی آبهای دور شدند به جای 45 روز، 30 روزه بازگشتند اما میزان صید آنها در مقایسه با سالهای گذشته از روند افزایشی برخوردار بود.
وی همچنین از پیشبینی رشد چشمگیر تولید میگوی پرورشی در سال جاری خبر داد و گفت: با وجود پسروی آب دریا و مشکلات موجود اما با مدیریت انجام شده، پیشبینی میشود که میزان تولید میگوی پرورشی در سال جاری از روند افزایشی برخوردار باشد.
رستمپور با اعلام این که بیش از 99 درصد اقدامات انجام شده توسط بخش غیردولتی انجام میشود، تصریح کرد: حفاظت و بازسازی از ذخایر آبزیان از وظایف اصلی سازمان شیلات ایران محسوب میشود و در این راستا با تغییر رویکردهای انجام شده طرحهایی همچون مدیریت مشارکت ماهیگیری اجرایی شده و بخش اعظمی از فعالیتها توسط صیادان اما با نظارت سازمان انجام میشود .
وی ادامه داد: استفاده از دانش محققان در زمینه فرآوری ساردین و کیلکاماهیان ضرورت داشته و میتواند ارزش افزوده بیشتری برای محصولات شیلاتی ایجاد کند.
رئیس سازمان شیلات ایران به تغییر رویکرد در زمینه تنوع محصولات شیلاتی اشاره کرد و افزود: بیشتر دانشگاهها در شهرهای ساحلی قرار دارند و از این گزینه میتوان به نفع تغییر ذائقه و ترویج فرهنگ آبزیمصرفی استفاده کرد.
وی اظهار امیدواری کرد که با حضور موثر محققان دانشگاهی و ارتباطات قویتر با این حوزه بتوانیم مشکلات و چالشهای بخش شیلات و آبزیپروری را مرتفع کرده و جلسات بعدی را در استانها برگزار کنیم.