یک مقام مسئول در گفتوگو با ایلنا:
اعلام جزییات روند شکایت مردم از خودروسازان/ نارضایتی از تأخیر در تحویل خودرو
معاون بازرسی و نظارت بر کالاهای سرمایهای سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان در مورد افزایش شکایتهای مردم از خودروسازان بابت عدم تحویل بهموقع خودرو، گفت: میزان شکایات نسبت به بازه زمانی مشابه در سال قبل افزایش نداشته است؛ اما عمده شکایات واصله از ابتدای سال جاری مربوط به عدم ایفای تعهدات شرکتها مبنی بر تأخیر در تحویل خودرو، عدم پرداخت خسارت تأخیر، است.
احمد شانیان، معاون بازرسی و نظارت بر کالاهای سرمایهای سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان در گفتوگو با ایلنا در پاسخ به این سوال که «در صورت تاخیر در تحویل خودرو ازسوی خودروساز داخلی یا واردکننده خودرو، مردم میتوانند چه کنند و چه مسیری را پیش رو دارند؟» گفت: براساس مفاد مندرج در دستورالعمل نحوه رسیدگی به شکایات مصرفکنندگان خودرو و اصلاحیههای بعدی آن که به ادارات کل صمت 31 استان ابلاغ شده است، در صورت تأخیر شرکت عرضهکننده در تحویل خودرو به مشتریان در مرحله اول مصرفکننده بایستی موضوع را از طریق واحد ارتباط با مشتریان شرکت، پیگیری کند.
مشتریان خودرو درخواست کتبی به اداره صنعت بدهند
معاون بازرسی و نظارت بر کالاهای سرمایهای سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان ادامه داد: مشتری شرکت خودروساز یا واردکننده خودرو در صورت عدم دریافت پاسخ مناسب از واحد ارتباط با مشتریان شرکت، موضوع را از طریق ارائه درخواست کتبی به اداره صنعت، معدن و تجارت استان محل اقامت خود و یا این سازمان پیگیری کند که در این خصوص، مراتب اعتراض و اختلاف مربوطه ابتدا از سوی این معاونت به شرکتهای تولیدی و وارداتی، منعکس خواهد شد.
شانیان در مورد ادامه این روند، گفت: مشتریان شرکتهای خودروسازی یا واردکننده خودرو در صورت عدم وصول پاسخ قانعکننده و عدم حل اختلاف، وفق دستورالعملهای صادره برای طرح شکایت به دفاتر محاکم قضایی راهنمایی میشوند.
پیگیری خسارت تاخیر در تحویل خودرو تنها از طریق قوه قضاییه امکانپذیر است
معاون بازرسی و نظارت بر کالاهای سرمایهای سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان گفت: شاکی اختیار دارد در همان ابتدای امر نیز موضوع شکایت خود را از طریق قوه قضایی پیگیری کند.
شانیان در ادامه گفت: عدم پرداخت خسارت تأخیر در تحویل از سوی شرکت عرضه کننده خودرو براساس رأی وحدت رویه دیوان عدالت اداری قابل پیگیری از طریق مرجع تعزیری نبوده و بایستی از طریق محاکم قضایی پیگیری شود.
زنجیره بررسی رسیدگی به شکایات خودرویی چگونه است؟
معاون بازرسی و نظارت بر کالاهای سرمایهای سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان در پاسخ به این سوال که «نحوه شکایت از خودروسازان چگونه است؟»، گفت: زنجیره بررسی و رسیدگی به شکایات خودرویی به این شکل است که ابتدا شاکی، شکایت خود را در واحد امور مشتریان شرکتهای مربوطه ثبت و کد رهگیری دریافت میکند.
وی ادامه داد: در صورت عدم پاسخگویی شرکت نسبت به طرح دعوی به عنوان اعتراض و در جهت حل اختلاف، موضوع را در یکی از ادارات کل صنعت، معدن و تجارت استانها ارائه میکند.
عمده شکایات از خودروسازان عدم پرداخت خسارت تاخیر است
معاون بازرسی و نظارت بر کالاهای سرمایهای سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان در مورد اینکه «آیا شکایتها امسال نسبت به سال گذشته به دلیل بدقولی خودروسازان و واردکنندگان خودرو افزایش داشته است؟» گفت: میزان شکایات نسبت به بازه زمانی مشابه در سال قبل افزایش نداشته است؛ اما عمده شکایات واصله از ابتدای سال جاری مربوط به عدم ایفای تعهدات شرکتها مبنی بر تأخیر در تحویل خودرو، عدم پرداخت خسارت تأخیر، است.
شانیان در مورد افزایش قیمت خودرو نیز گفت: براساس مفاد مندرج در دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری مصوب شورای رقابت، این سازمان صرفاً دستگاه محاسب بوده و متولی ابلاغ قیمت خودرو، وزارت صمت است. لذا مراتب میبایست از آن مرجع پیگیری شود.