یوسفی در آیین «واگذاری ۱۰۰۰ دستگاه کامیونت کمپرسی "زامیاد" مطرح کرد:
دولت باید بار نوسازی ناوگان حمل و نقل را برعهده بگیرد
افزایش بیسابقه قیمت اتوبوس و تاکسی
رئیس فراکسیون شوراها و مدیریت شهری مجلس شورای اسلامی با تأکید بر نقش حیاتی شهرداریها و دهیاریها در ارائه خدمات عمرانی و حملونقل عمومی، گفت: مدیریت شهری روزانه اقداماتی انجام میدهد که ارزش آن معادل صدها پروژه ملی است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، شرکت "زامیاد" صبح روز سهشنبه ۲۰ آبانماه ۱۴۰۴ میزبان آیین «واگذاری ۱۰۰۰ دستگاه کامیونت کمپرسی "زامیاد" به سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور» بود، این رویداد همزمان با آغاز به کار خط تولید اتوبوس شهری جدید زامیاد (اروند) برگزار شد.
این برنامه با حضور مدیران ارشد صنعت خودرو و جمعی از مسئولان کشوری در محل شرکت "زامیاد" برگزار شد و طی آن، مشخص شد بخشی از محصولات جدید این شرکت بهطور رسمی وارد چرخه ناوگان مدیریت شهری میشود.
مجتبی یوسفی، رئیس فراکسیون شوراها و مدیریت شهری مجلس شورای اسلامی، در این مراسم اظهار کرد: در کشور ۶۰ هزار روستا و ۱۴۸۰ شهر وجود دارد و بخش زیادی از خدمات عمرانی روزانه از آسفالت و جمعآوری پسماند گرفته تا توسعه حملونقل عمومی توسط شهرداریها و دهیاریها انجام میشود که این فعالیتها معادل ساخت روزانه صدها پروژه زیرساختی است.
او افزود: در حالی که تکمیل برخی پروژههای ملی مانند بیمارستان یا آزادراه ممکن است بیش از ۲۰ سال طول بکشد، مدیریت شهری و روستایی هر روز کارهایی انجام میدهد که هزینه آن هزاران میلیارد تومان است و مستقیماً بر کیفیت زندگی مردم اثر میگذارد.
ضرورت حمایت دولت از توسعه حملونقل عمومی
یوسفی با اشاره به افزایش بیسابقه قیمت اتوبوس و تاکسی گفت: در گذشته اتوبوس شهری ۱۰۰ تا ۳۰۰ میلیون تومان قیمت داشت، اما امروز این عدد به بیش از ۱۲ میلیارد تومان رسیده است. شهرداریها منابع درآمدی محدودی دارند و نمیتوانند به تنهایی بار نوسازی ناوگان را بر دوش بکشند.
او تصریح کرد: در دنیا نقش دولت در توسعه حملونقل عمومی پررنگ است و ایران نیز باید از این الگو پیروی کند تا مشکلات آلودگی، تعطیلی مدارس و دورکاری ادارات در شهرهای مختلف کاهش یابد.
افزایش سهم شهرداریها از مالیات ارزش افزوده
رئیس فراکسیون شوراها یادآور شد: مجلس در اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده سهم شهرداریها و دهیاریها را از ۳ به ۴ درصد افزایش داد که نتیجه این تصمیم، رشد اعتبار توزیعی از ۲۹ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۹ به ۱۸۰ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۰ بود.
او گفت: در تبصرههای بودجه سالهای ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ بیش از ۳۶ هزار میلیارد تومان برای توسعه ناوگان حملونقل عمومی پیشبینی شده که ۵۰ درصد آن توسط دولت و ۵۰ درصد توسط شهرداریها پرداخت میشود.
تأکید بر نوسازی ناوگان و همکاری با "زامیاد"
یوسفی با اشاره به قراردادهای جدید برای خرید اتوبوس و کامیونت اظهار کرد: در سه سال گذشته ۲۰۰۰ دستگاه اتوبوس و ۲۰۰۰ دستگاه کامیونت قرارداد بسته شده است. هزار دستگاه کامیونت در سال گذشته تحویل شده و مجموعاً قرار است ۳۰۰۰ دستگاه برای خدمترسانی در شهرها و روستاها تأمین شود.
او افزود: این خودروها مخصوصاً در روستاهای دورافتاده و شهرهای کوچک نقش حیاتی دارند و نماد عدالت در توسعه هستند.
اصلاح جداول بودجه و بازگشت منابع حذف شده
یوسفی با اشاره به برخی اصلاحات بودجهای گفت: در بررسی لایحه بودجه، بیش از ۵۵ هزار میلیارد تومان از منابع شهرداریها و دهیاریها به اشتباه حذف شده بود که با پیگیریهای صورتگرفته، ۲۲ هزار میلیارد تومان از عوارض گاز، ۱۰۵۰۰ میلیارد تومان از محل محاسبه چهار درصد، ۶۰۰۰ میلیارد تومان درآمد پایدار شهرداریها و ۱۴۵۰۰ میلیارد تومان از محل ماده ۴۲ دوباره به جداول برگشت.، این روند را گامی مهم در تحقق عدالت و توسعه متوازن میدانیم.
حمایت از تولید داخلی و برنامه نوسازی ناوگان برونشهری
او اظهار کرد: برای نوسازی ناوگان برونشهری منابع لازم پیشبینی شده و هدف این است که ۱۰۰۰ دستگاه از ظرفیت داخلی و ۱۰۰۰ دستگاه از طریق واردات تأمین شود تا هم صنعت داخلی تقویت شود و هم نیاز فوری ناوگان پاسخ داده شود.
یوسفی در پایان گفت: بهبود معیشت کارکنان شهرداریها و دهیاریها و پیگیری مسائل استخدامی دهیاران از اولویتهای مجلس است و حمایت از مدیریت شهری و روستایی، حمایت از خدماترسانی مستقیم به مردم است.