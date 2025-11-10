کمک به مدیریت بحران آب با تامین مالی هوشمند

به گزارش ایلنا و به نقل از روابط عمومی بانک کشاورزی، متقی نیا با اشاره به چالش‌های ناشی از تغییر اقلیم و بحران آب در کشور اظهار کرد: امروز مدیریت منابع آب نه فقط یک ضرورت محیط‌زیستی، بلکه مسئله‌ای راهبردی در حوزه امنیت غذایی و توسعه پایدار است و بانک کشاورزی در این مسیر با اتخاذ رویکردی فناورانه و دانش‌محور، تأمین مالی هوشمند را در دستور کار قرار داده است؛ به این معنا که منابع بانکی به‌صورت هدفمند، تحلیلی و مبتنی بر داده، به طرح‌هایی اختصاص می‌یابد که منجر به کاهش مصرف آب و افزایش بهره‌وری تولید در بخش کشاورزی می‌شود.

وی افزود: در سال‌های اخیر، بانک کشاورزی با اعطای تسهیلات ویژه به طرح‌های احداث و توسعه گلخانه‌ها، زمینه به‌کارگیری روش‌های نوین آبیاری و تولید را فراهم کرده است. گلخانه‌ها با مصرف کمتر از یک‌دهم آب نسبت به کشت‌های سنتی، از ارکان اساسی مدیریت منابع آبی در کشاورزی نوین محسوب می‌شوند.

متقی نیا با اشاره به حمایت 20 هزار میلیارد ریالی بانک کشاورزی در سال جاری از احداث گلخانه ها، روش‌های کشت هیدروپونیک و توسعه کشت‌های کنترل‌شده گفت: در کنار حمایت از توسعه گلخانه‌ها، در هفت ماهه سال جاری بالغ بر 44 هزارمیلیارد ریال تسهیلات برای خرید بذرهای گواهی‌شده و مقاوم به کم‌آبی پرداخت کرده ایم تا کشاورزان بتوانند با استفاده از فناوری‌های نو، تولید را با حداقل مصرف منابع انجام دهند.

مدیرعامل بانک کشاورزی در ادامه از انعقاد تفاهم‌نامه همکاری با پردیس فناوری و دانشگاه صنعتی شریف خبر داد و گفت: در راستای اولویت‌دهی به طرح‌های مبتنی بر فناوری‌های نو و مدیریت منابع پایه، همکاری میان بانک کشاورزی و مراکز علمی کشور گسترش یافته است؛ هدف ما ایجاد پیوند میان سرمایه، علم و فناوری برای مدیریت بحران آب و افزایش بهره‌وری در بخش کشاورزی است.

متقی نیا تصریح کرد: این بانک از توسعه فناوری‌های نو از جمله نانو‌تکنولوژی در کشاورزی حمایت می‌کند تا از طریق کاربرد مواد و تجهیزات نوین در حفظ رطوبت خاک، بهینه‌سازی مصرف کود و کنترل تبخیر، به مقابله با چالش‌های اقلیمی و خرداقلیمی کمک کند.

مدیرعامل بانک کشاورزی در پایان با اشاره به تأمین مالی طرح‌های تحقیقاتی در حوزه مدیریت منابع پایه گفت: در چارچوب مسئولیت اجتماعی و توسعه دانش‌محور، از طرح‌های پژوهشی در حوزه آب و خاک پشتیبانی می کنیم؛ از جمله حمایت مالی ریالی و ارزی از آزمایشگاه آب و خاک دانشگاه تهران که می‌تواند در پایش دقیق منابع و تصمیم‌سازی علمی در این حوزه نقشی اثرگذار ایفا کند.

وی تأکید کرد: بانک کشاورزی با تمرکز بر کشاورزی پایدار و هوشمند، تلاش دارد همزمان با تأمین امنیت غذایی، نقش خود را در مدیریت بحران آب و ارتقای تاب‌آوری بخش کشاورزی کشور بیش از پیش تقویت کند.