بنزین در لبه ناامنی/ امکان تهاتر نفت و بنزین وجود دارد؟

عباس کاظمی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی درباره امنیت در تولید و تامین بنزین کشور اظهار داشت: ما در زمینه بنزین همواره با کمبود مواجه بوده‌ایم و این موضوع با افزایش مصرف و تاخیر در اجرای پروژه‌ها تشدید شده است.

وی افزود: اخیراً بحث توسعه و ورود سی‌ان‌جی به سبد سوخت مطرح شده اما به دلیل قیمت پایین بنزین استقبال نمی‌شود و این در حالی است که این امکان وجود دارد که روزی ۵۰ میلیون متر مکعب گاز به جای بنزین مصرف شود.

مدیر عامل پیشین شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی مهمترین راهکار برای استفاده از سی‌ان‌جی را اصلاح قیمت دانست و گفت: قیمت بنزین و سی‌ان‌جی خیلی نزدیک به هم هستند از طرفی سی‌ان‌جی هم برخی مسائل دارد که دارندگان خودرو کمتر از آن استقبال می‌کنند.

وی تصریح کرد: پروژه‌های پالایشگاهی تولید بنزین بعید است تا سال آینده وارد مدار شوند. بنابراین باید روی دیگر حامل‌های جایگزین مثل ال‌پی‌جی و سی‌ان‌جی که موجود هستند؛ کار کنند تا بتوان میزانی از ناترازی را جبران کنیم. علاوه بر آن واردات هم حتما باید صورت گیرد.

کاظمی با تاکید بر لزوم واردات و توزیع بنزین سوپر در کشور خاطرنشان کرد: به هرحال تعدادی از خودروهای موجود در کشور نیاز به استفاده از بنزین سوپر دارند و در غیر این صورت مشکل پیدا می‌کنند، بنابراین چاره‌ای جز واردات نداریم.

وی یادآور شد: واردات بنزین سوپر باید با مکانیزم‌های برنامه هفتم توسعه انجام شود تا بتوانیم از خودروهای جدید بدون مشکل استفاده کنیم.

مدیر عامل پیشین شرکت ملی پالایش و پخش فراورده‌های نفتی با بیان اینکه ما نتوانستیم در حوزه تولید و مصرف بنزین به تعادل برسیم و در آینده مشکل حادتر هم می‌شود، گفت: متاسفانه قیمت پایین بنزین از دو جهت چالش ایجاد می‌کند؛ مثلا نرخ نفت‌گاز ۳۰۰ تومانی را درواقع باید مجانی بدانیم و این موضوع باعث می‌شود از یک طرف مصرف‌کننده تمایل نداشته باشد خودروی کم‌مصرف و یا حمل و نقل عمومی استفاده کند، از سوی دیگر هم دولت به خاطر اعمال سوبسیدی که بابت بنزین می‌دهد پولی ندارد که بتواند زیرساخت‌ها را اصلاح و یا واردات داشته باشد. بنابراین از دو جهت بحث قیمت در انرژی به کشور ضربه می‌زند.

وی با تاکید بر لزوم اصلاح قیمت حامل‌های انرژی بخصوص بنزین اظهار داشت: در صورت اصلاح قیمت بنزین هم مصرف‌کننده می‌تواند خود را مدیریت کرده و هم اینکه دولت منابعی در اختیار خواهد داشت که بتواند زیرساخت‌های تولید انرژی را کنترل، نگهداری و افزایش دهد.

کاظمی اصلاح قیمت بنزین را مهمترین اصل برای ساماندهی حامل‌های انرژی توصیف کرد و گفت: اکنون قیمت ۵ هزار تومانی برای نرخ سوم بنزین مطرح است اما واقعیت اینکه این قیمت هم مشکل را حل نمی‌کند زیرا باتوجه به نرخ تورم نرخ کنونی معنا ندارد. در حالی که اگر افزایش پلکانی طبق آنچه برنامه ششم در دستور کار داشت اجرا می‌شد اکنون چالشی در این حوزه نداشتیم و اوضاع سوخت مطلوب‌تر بود.

کاظمی در ادامه پیشنهاد داد که دولت باید یک برنامه بلندمدت ۱۰ تا ۱۵ ساله برای خروج از بازار تجارت انرژی ارائه دهد.

وی افزود: اگر دولت بتواند برنامه‌ای برای خروج از بازار تجارت انرژی ارائه دهد، قیمت و بازار به تعادل خواهند رسید. وقتی دولت بخواهد هم سیاستگذار باشد و هم اینکه انرژی را تجارت کند همین وضع ادامه خواهد داشت.

مدیر عامل پیشین شرکت ملی پالایش و پخش فراورده‌های نفتی بیان داشت: در طول ۶۰ سال گذشته روی بنزین و فرآورده به گونه‌ای تبلیغ شده که دولت‌ها ملاحظه منازعات اجتماعی را دارند و با ادامه این روند نمی‌توانند زیرساخت‌های انرژی مثل برق و پالایشگاه را نیز توسعه دهند چون منابع عظیم وجود ندارد و درواقع مصرف‌کننده نیز هیچ منبعی برای کنترل مصرف ندارد.

وی با بیان اینکه انرژی در ایران در لبه امنیت حرکت می‌کند، خاطرنشان کرد: اگر مصرف متوسط ۱۳۰ میلیون لیتری بنزین به ۳۰ میلیون لیتر در روز برسد؛ هم باید قیمت اصلاح شود تا به شرایط پایدار در این حوزه برسیم. نرخ بنزین نه یک‌شبه و نه با شوک قابل اصلاح نیست، روش پلکانی مطلوب بود و ساختارها نیز می‌توانستند خود را تنظیم کنند، مثلا مردم می‌دانستند سال آینده ۲۰ درصد بنزین یا برق یا نفت‌گاز گران می‌شود و خود را با آن همسو می‌کردند، این پروژه از برنامه ششم در دستور کار بود اما نماینده‌های مجلس هفتم آن را با عنوان هدیه مجلس به ملت متوقف کردند تا به شرایط امروز رسیدیم که باید حجم سنگینی از سوبسید توزیع کنیم و این در حالی است که در نظر داریم رشد ۸ درصدی را اجرایی کنیم. آیا با این حجم از مصرف حامل‌های انرژی در بخش غیرمولد این امکان وجود دارد؟ اگر برنامه رشد ۸ درصدی اقتصاد است باید در بخش نیروگاهی و پالایشی هم رشد ۸ درصدی داشته باشیم که باتوجه به عدم وجود اعتبار این امکان وجود ندارد.

کاظمی در ادامه درباره امکان تهاتر نفت و بنزین، باتوجه به چالش در فروش نفت اظهار داشت: تهاتر نفت و بنزین می‌تواند یک راهکار موقت باشد، اما باید توجه داشت که تولید نفت خام بی‌نهایت نیست و این روش نیز محدودیت‌های خود را دارد.

وی تاکید کرد: با توجه به چالش‌های موجود در زمینه تولید و تامین بنزین، به نظر می‌رسد که دولت باید به‌طور جدی به فکر راهکارهای بلندمدت برای بهبود وضعیت باشد. افزایش قیمت بنزین به‌صورت پلکانی و توسعه استفاده از حامل‌های جایگزین مانند سی‌ان‌جی و ال‌پی‌جی می‌تواند به کاهش ناترازی در این حوزه کمک کند.

