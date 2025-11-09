به گزارش ایلنا و به نقل از روابط‌عمومی بانک صادرات ایران، نخستین نشست هم‌افزایی ساختاری گروه شرکت‌های بانک صادرات ایران با حضورفرشاد محمدپور معاون تنظیم‌گری و نظارت بانک مرکزی، محسن سیفی مدیرعامل بانک صادرات ایران، اعضای هیئت‌مدیره، معاونان و مدیران ارشد بانک، مدیران عامل، اعضای هیئت‌مدیره و کارشناسان شرکت‌های زیرمجموعه برگزار شد.

محسن سیفی در این نشست با قدردانی از تلاش‌های مدیران و کارکنان خانواده بزرگ بانک صادرات ایران در دستیابی به موفقیت‌های ارزشمند سال‌های اخیر گفت: بانک صادرات ایران صرفاً یک بانک تجاری نیست؛ بلکه خانواده‌ای بزرگ است که هم‌افزایی و همکاری عملیاتی مدیران و کارکنان بانک و شرکت‌های تابعه، منجر به دستاوردهای بزرگ در خدمت به مردم شده است.

مدیرعامل بانک صادرات ایران با بیان اینکه راهبرد اصلی بانک، خروج از بنگاه‌داری و شرکت‌داری غیرمجاز است، افزود: باید کمک کنیم تا بانک صادرات ایران همچنان به‌عنوان نمادی از نوآوری، شفافیت، مشتری‌مداری و بهره‌وری در نظام مالی کشور باقی بماند. تغییر مدل و فرهنگ کسب‌وکار در گروه شرکت‌ها باید با رویکرد شفافیت و سودآوری بیشتر و با هدف ارتقای کیفیت خدمات دنبال شود.

وی از شتاب گرفتن روند فروش و واگذاری شرکت‌ها و بنگاه‌ها در نیمه دوم سال جاری خبر داد و تأکید کرد: شرکت‌ها باید مولد باشند و با ایجاد ارزش افزوده، در مسیر تحقق اهداف کلان بانک گام بردارند.

سیفی با اشاره به تحولات سریع صنعت بانکداری در جهان گفت: مدل بانکداری در دنیا در حال تغییر است و ما نیز باید متناسب با این روند، حرکت به سمت تحول دیجیتال، مشتری‌مداری، شفافیت و کارایی سرمایه را در دستور کار قرار دهیم تا این تغییرات به مولدسازی و سودآوری شرکت‌ها بیانجامد.

وی افزود: فعالیت شرکت‌ها باید در جهت پشتیبانی از راهبردهای کلان بانک باشد؛ چرا که هم‌افزایی منجر به بهره‌وری، سوددهی و در نهایت موفقیت بانک صادرات ایران و خدمت بهتر به مردم و اقتصاد کشور خواهد شد.

در ادامه این نشست، علی رادپور مدیرامور سرمایه‌گذاری بانک صادرات ایران، راهبردهای مجموعه تحت مدیریت خود را تشریح کرد و با تبیین اهداف ساماندهی و مولدسازی پرتفوی سرمایه‌گذاری بانک و شرکت‌های زیرمجموعه، از برنامه‌هایی چون ارتقای بهره‌وری در زنجیره ارزش، بهبود فرآیندها، اعتلای فرهنگ سازمانی، توسعه و نوآوری در ابزارهای مالی و مدل‌های سرمایه‌گذاری، توانمندسازی نیروی انسانی، حضور در بازارهای بین‌المللی، هم‌افزایی و تحقق چارچوب‌های راهبردی خبر داد.

در این مراسم، از سند راهبردی ساختار گروه سرمایه‌گذاری بانک صادرات ایران رونمایی و از جمعی از مدیران تلاشگر و نوآور شرکت‌های زیرمجموعه و ستاد بانک تقدیر شد.

اسامی مدیران تقدیرشده شامل جواد وکیلی مدیرعامل شرکت گروه سرمایه‌گذاری سپهر صادرات، مهرداد ترابیان مدیرعامل شرکت هلدینگ صاد، سعید سوادکوهی مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری خوارزمی، محمد ربیع‌زاده عضو هیئت‌مدیره اسبق بانک صادرات ایران و معاون پیشین سرمایه انسانی بانک، رضا صدیق عضو هیات مدیره و قائم‌مقام اسبق بانک صادرات ایران و مهرداد محقق‌زاده معاون سابق سرمایه‌گذاری این بانک است.

در پایان نشست نیز، گزارش عملکرد و راهبردهای آتی برخی شرکت‌های ابزاری بانک صادرات ایران ارائه شد. این نشست با هدف ارتقای تعامل میان ارکان بانک و شرکت‌های زیرمجموعه، افزایش بهره‌وری، تقویت هم‌افزایی و تحقق اهداف تحول ساختاری گروه برگزار شد.

