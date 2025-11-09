کارتهای اضطراری سوخت جایگاهها جمعآوری نشدهاند
شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران در اطلاعیهای اعلام کرد: کارتهای اضطراری بنزین موجود در جایگاهها جمعآوری نشدهاند و هماکنون نیز هیچ برنامهای برای جمعآوری آنها وجود ندارد.
به گزارش ایلنا، شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران، با صدور اطلاعیهای با تکذیب این موضوع تأکید کرد: کارتهای اضطراری بنزین موجود در جایگاهها (کارت جایگاه) جمعآوری نشدهاند و هماکنون نیز هیچ برنامهای برای جمعآوری آنها وجود ندارد.
کارتهای اضطراری جایگاهها برای خودروهایی در نظر گرفته شدهاند که به هر دلیل فاقد کارت سوخت شخصی هستند؛ از مالکان محترم خودروها درخواست میشود برای خدماترسانی مطلوبتر، در هنگام سوختگیری حتماً از کارت سوخت شخصی خود استفاده کنند تا کارتهای اضطراری موجود در جایگاهها در شرایط خاص و برای خودروهای فاقد کارت سوخت، مورد استفاده قرار گیرند.
لازم به یادآوری است که با اتمام سهمیه نرخ اول، امکان استفاده از سهمیه نرخ دوم کارتهای سوخت کماکان وجود دارد.