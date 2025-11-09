ماجرای مرغ تریاکی چیست؟/ واکنش مرغداران گوشتی به یک ادعا

به گزارش ایلنا، در پی باز نشر برخی اظهارات غیر مستند قدیمی در فضای رسانه ای و مجازی مبنی بر استفاده از ماده مخدر تریاک در خوراک مرغ‌های گوشتی، اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی ایران بیانیه ای به صورت رسمی صادر کرد.

توضیحات فنی این اتحادیه به شرح زیر است:

از نظر علمی و فنی، افزودن هرگونه ماده مخدر داروی غیر مجاز یا ترکیب شیمیایی نامتعارف به جیره غذایی طیور نه تنها هیچ تأثیری در افزایش وزن یا رشد مرغ ندارد بلکه موجب اختلال شدید در متابولیسم، تلفات گله و افت کیفیت گوشت می‌شود.

چنین اقدامی کاملاً غیر عقلانی زیانبار و غیر ممکن از نظر اقتصادی است.

همچنین تمامی مراحل پرورش، تغذیه و دارو درمانی در واحدهای مرغداری کشور تحت نظارت مستمر ادارات کل دامپزشکی استانها و سازمان دامپزشکی کشور انجام می‌شود و کلیه خوراک‌ها از کارخانه های تولید خوراک دام و طیور دارای مجوز رسمی و کد بهداشتی تأمین می‌شود.

افزایش وزن طبیعی مرغ های گوشتی در دوره پرورش (۴۲) تا ۴۵ روزه حاصل بهبود نژادهای پرورشی، تغذیه متوازن، شرایط مناسب دما و تهویه و مدیریت علمی مزرعه است. ارتباط دادن رشد سریع طیور به مصرف مواد مخدر یا داروهای محرک، بی اساس و فاقد پشتوانه علمی است.

