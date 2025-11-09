خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

ماجرای مرغ تریاکی چیست؟/ واکنش مرغداران گوشتی به یک ادعا

ماجرای مرغ تریاکی چیست؟/ واکنش مرغداران گوشتی به یک ادعا
کد خبر : 1711700
لینک کوتاه کپی شد.

اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی ایران در واکنش به استفاده از تریاک در جیره غذایی طیور برای افزایش بهره‌وری تولید به طور رسمی بیانیه صادر کرد.

به گزارش ایلنا، در پی باز نشر برخی اظهارات غیر مستند قدیمی در فضای رسانه ای و مجازی مبنی بر استفاده از ماده مخدر تریاک در خوراک مرغ‌های گوشتی، اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی ایران بیانیه ای به صورت رسمی صادر کرد.

توضیحات فنی این اتحادیه به شرح زیر است:

از نظر علمی و فنی، افزودن هرگونه ماده مخدر داروی غیر مجاز یا ترکیب شیمیایی نامتعارف به جیره غذایی طیور نه تنها هیچ تأثیری در افزایش وزن یا رشد مرغ ندارد بلکه موجب اختلال شدید در متابولیسم، تلفات گله و افت کیفیت گوشت می‌شود.

چنین اقدامی کاملاً غیر عقلانی زیانبار و غیر ممکن از نظر اقتصادی است.

همچنین تمامی مراحل پرورش، تغذیه و دارو درمانی در واحدهای مرغداری کشور تحت نظارت مستمر ادارات کل دامپزشکی استانها و سازمان دامپزشکی کشور انجام می‌شود و کلیه خوراک‌ها از کارخانه های تولید خوراک دام و طیور دارای مجوز رسمی و کد بهداشتی تأمین می‌شود.

افزایش وزن طبیعی مرغ های گوشتی در دوره پرورش (۴۲) تا ۴۵ روزه حاصل بهبود نژادهای پرورشی، تغذیه متوازن، شرایط مناسب دما و تهویه و مدیریت علمی مزرعه است. ارتباط دادن رشد سریع طیور به مصرف مواد مخدر یا داروهای محرک، بی اساس و فاقد پشتوانه علمی است.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ