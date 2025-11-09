به گزارش ایلنا و به نقل از سایپانیوز، فروش فوری اعتباری محصول زامیاد EX دوگانه‌سوز از ساعت ۱۰ صبح روز سه‌شنبه 20 آبان ماه آغاز و تا تکمیل ظرفیت انجام خواهد شد.

در این طرح، خودرو زامیاد EX دوگانه‌سوز معمولی، با کاربری مسقف فلزی، کمپرسی CM60 و باربند فلزی ارائه خواهد شد و تحویل خودروها 30 روز پس از تکمیل پرونده و پذیرش در سیستم انجام می شود.

متقاضیان می‌توانند با مراجعه به سامانه فروش اینترنتی گروه سایپا به نشانی saipa.iranecar.com نسبت به ثبت اطلاعات شخصی، دریافت کد کاربری و انتخاب خودرو اقدام کنند.

لینک دانلود بخشنامه: www.saipacorp.com

انتهای پیام/