آغاز فروش فوری اعتباری زامیاد EX دوگانهسوز از 20 آبان ماه + بخشنامه
فروش فوری اعتباری زامیاد EX دوگانهسوز از روز سهشنبه 20 آبان ماه آغاز میشود.
به گزارش ایلنا و به نقل از سایپانیوز، فروش فوری اعتباری محصول زامیاد EX دوگانهسوز از ساعت ۱۰ صبح روز سهشنبه 20 آبان ماه آغاز و تا تکمیل ظرفیت انجام خواهد شد.
در این طرح، خودرو زامیاد EX دوگانهسوز معمولی، با کاربری مسقف فلزی، کمپرسی CM60 و باربند فلزی ارائه خواهد شد و تحویل خودروها 30 روز پس از تکمیل پرونده و پذیرش در سیستم انجام می شود.
متقاضیان میتوانند با مراجعه به سامانه فروش اینترنتی گروه سایپا به نشانی saipa.iranecar.com نسبت به ثبت اطلاعات شخصی، دریافت کد کاربری و انتخاب خودرو اقدام کنند.
لینک دانلود بخشنامه: www.saipacorp.com