آغاز فروش فوری اعتباری زامیاد EX دوگانه‌سوز از 20 آبان ماه

آغاز فروش فوری اعتباری زامیاد EX دوگانه‌سوز از 20 آبان ماه + بخشنامه
فروش فوری اعتباری زامیاد EX دوگانه‌سوز از روز سه‌شنبه 20 آبان ماه آغاز می‌شود.

به گزارش ایلنا و به نقل از  سایپانیوز، فروش فوری اعتباری محصول زامیاد EX دوگانه‌سوز از ساعت ۱۰ صبح روز سه‌شنبه 20 آبان ماه آغاز و تا تکمیل ظرفیت انجام خواهد شد.

در این طرح، خودرو زامیاد EX  دوگانه‌سوز  معمولی، با کاربری مسقف فلزی، کمپرسی CM60 و باربند فلزی ارائه خواهد شد و تحویل خودروها  30 روز پس از تکمیل پرونده و پذیرش در سیستم انجام می شود.

متقاضیان می‌توانند با مراجعه به سامانه فروش اینترنتی گروه سایپا به نشانی saipa.iranecar.com نسبت به ثبت اطلاعات شخصی، دریافت کد کاربری و انتخاب خودرو اقدام کنند.

لینک دانلود بخشنامه: www.saipacorp.com

