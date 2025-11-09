مدیر ارتباطات و امور بینالملل گروه خودروسازی سایپا خبر داد:
راهاندازی پویش ارتباطی «سایپا و رسانه» در گروه سایپا/ پیوند صنعت و رسانه در سایپا تقویت میشود
در راستای تقویت ارتباطات حرفهای میان صنعت خودرو و جامعه رسانهای کشور، گروه خودروسازی سایپا پویش ارتباطی «#سایپا_رسانه» را راهاندازی کرد؛ طرحی که با هدف تعمیق شناخت خبرنگاران از فرآیند تولید، فناوری، نوآوری و چالشهای صنعت خودرو و ایجاد گفتوگویی سازنده میان رسانه و صنعت طراحی شده است.
به گزارش ایلنا و به نقل از سایپانیوز، رضا حسینی، مدیر ارتباطات و امور بینالملل گروه خودروسازی سایپا از آغاز اجرای پویش ارتباطی «#سایپا_رسانه» خبر داد و گفت: هدف از اجرای این پویش، ایجاد پل ارتباطی مؤثر، پایدار و دوسویه میان فعالان رسانهای، بهویژه رسانههای اقتصادی و تخصصی حوزه خودرو، با بخشهای مختلف صنعتی و تولیدی گروه سایپا است.
وی با تشریح جزئیات این پویش افزود: در قالب «سایپا و رسانه»، مجموعهای از برنامههای اجرایی و تعاملی طراحی شده که از جمله آنها میتوان به برگزاری کارگاههای تخصصی در حوزههای کیفیت، ایمنی، فناوری تولید، توسعه محصول، طراحی خودرو و زنجیره تأمین اشاره کرد. این کارگاهها با حضور مدیران فنی، مهندسان و خبرنگاران برگزار میشود تا زمینه تبادل تجربه و درک عمیقتر از فرآیند تولید خودرو فراهم شود.
حسینی ادامه داد: همچنین در چارچوب این پویش، بازدیدهای ادواری خبرنگاران از شرکتهای قطعهسازی و خودروسازی زیرمجموعه گروه سایپا برنامهریزی شده است تا اصحاب رسانه از نزدیک در جریان روندهای تولید، نوآوریها و چالشهای این صنعت قرار گیرند.
مدیر ارتباطات و امور بینالملل گروه خودروسازی سایپا با تأکید بر نقش رسانهها در ارتقای شفافیت و کیفیت گفت: این پویش بهعنوان اقدامی خلاقانه و پیشرو در حوزه ارتباطات طراحی شده تا با بهرهگیری از نگاه تحلیلی و کارشناسی اصحاب رسانه، مسیر بهبود فرآیندهای تولید و ارتقای کیفیت محصولات در صنعت خودرو، بهویژه در گروه سایپا، تسهیل شود.
وی خاطرنشان کرد: با همراهی و حمایت رسانهها، پویش «#سایپا_رسانه» میتواند نقش مهمی در بازتاب صحیح دستاوردهای فنی، مهندسی، تأمین، خدمات پس از فروش و سایر حوزههای عملکردی سایپا در میان افکار عمومی ایفا کند.
حسینی در پایان اظهار کرد: گروه خودروسازی سایپا با اجرای این پویش، گامی تازه در جهت توسعه ارتباطات حرفهای میان صنعت و رسانه برمیدارد و در راستای تحقق «جهاد تبیین» و ترویج روایت دقیق از پیشرفتهای صنعت خودرو کشور حرکت خواهد کرد.