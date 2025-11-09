در هفت ماهه نخست سال جاری صورت گرفت:
رشد 110 درصدی مبلغ اوراق گام صادر شده توسط بانک کشاورزی / تخصیص 4280 میلیارد ریال اعتبار به زنجیرههای تولید بدون خلق پول جدید
بر اساس آمارهای منتشر شده، مبلغ اوراق گام (گواهی اعتبار مولد) صادر شده توسط بانک کشاورزی در هفت ماهه ابتدایی سال 1404 با 110 درصد افزایش نسبت به مدت مشابه سال قبل، از 2040 میلیارد ریال به 4281 میلیارد ریال رسیده است.
به گزارش ایلنا و به نقل از روابط عمومی بانک کشاورزی، تعداد این اوراق که به عنوان ابزاری برای تأمین مالی زنجیره تولید به کار میرود، در بازه زمانی مشابه با رشد 750 درصدی، از دو فقره به 17 فقره افزایش یافته است.
اوراق گام، ابزاری کارآمد برای تأمین مالی بنگاههای اقتصادی به شمار میرود. این اوراق با قابلیت نقل و انتقال در بازارهای پول و سرمایه، به بنگاهها این امکان را میدهد که به جای دریافت تسهیلات بانکی، از آن برای تأمین سرمایه در گردش خود استفاده و با بهرهگیری از اعتبار بانک، کالاها و خدمات مورد نیاز خود را تهیه کنند.
دارنده اوراق می تواند اوراق در اختیار خود را تا سررسید نگهداری و یا در قالب معامله، تنزیل (در بازار سرمایه و بانک) و پرداخت بدهی دولتی به غیر منتقل کند.
این افزایش در صدور اوراق گام نشاندهنده افزایش استفاده از این روش تأمین مالی در بانک و فراهم شدن امکان تخصیص اعتبار در زنجیرههای تولید بدون خلق پول جدید است.