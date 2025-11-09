نماینده همدان:
حمایت از تقویت سرمایه بانک کشاورزی یک راهبرد ملی است
عباس صوفی، نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون عمران، با تأکید بر نقش حیاتی بانک کشاورزی در تأمین امنیت غذایی و اشتغال پایدار، خواستار حمایت دولت و مجلس از تقویت سرمایه این بانک تخصصی شد.
به گزارش ایلنا و به نقل از روابط عمومی بانک کشاورزی، عباس صوفی با بیان اینکه بخش کشاورزی یکی از پایههای اصلی اقتصاد ملی و اشتغال در کشور است، گفت: توجه به توسعه زیرساختهای کشاورزی و تأمین تجهیزات مکانیزه برای مزارع، از ضروریترین اقداماتی است که باید در اولویت برنامههای دولت و نظام بانکی قرار گیرد.
وی افزود: بانک کشاورزی به عنوان بانک تخصصی این حوزه، نقشی کلیدی در تأمین تسهیلات و سرمایه مورد نیاز برای مکانیزه کردن زمینهای کشاورزی و ارتقای بهرهوری دارد. هر مقدار که بتوانیم در مسیر تجهیز و حمایت از این بانک گام برداریم، آورده اقتصادی و اجتماعی آن مستقیم به مردم و بخش تولید کشور بازمیگردد.
صوفی با اشاره به ضرورت حمایت مالی از بانک کشاورزی تأکید کرد: مجلس شورای اسلامی همواره در کنار بانک کشاورزی بوده و خواهد بود، زیرا منافع آن مستقیماً به جامعه کشاورزان و امنیت غذایی کشور بازمیگردد. از اینرو لازم است دولت محترم با افزایش سرمایه و تخصیص اعتبارات ویژه، زمینه ارائه خدمات گستردهتر بانک کشاورزی به کشاورزان عزیز را فراهم کند.
این نماینده مجلس در پایان خاطرنشان کرد: حمایت از بانک کشاورزی در حقیقت حمایت از تولید، اشتغال و امنیت غذایی کشور است و باید به عنوان یک راهبرد ملی مورد توجه قرار گیرد.