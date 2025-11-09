به گزارش ایلنا از خبرگزاری رویترز، وزیران انرژی و کشور آمریکا طی یک همایش انرژی در آتن، با انتقاد از عملکرد حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر، خواستار تمرکز جهانی بر تأمین منابع قابل‌اعتماد سوخت‌های فسیلی شدند.

این موضع‌گیری در حالی مطرح شد که واشینگتن تلاش دارد اروپا را به خرید بیشتر نفت و گاز از آمریکا ترغیب کند.

کریس رایت، وزیر انرژی آمریکا، در این همایش اعلام کرد: سیاست‌های گذار به انرژی‌های تجدیدپذیر کارساز نبوده‌اند و ایالات متحده قصد دارد گاز ارسالی روسیه به اروپای غربی را جایگزین کند.

این سخنان در چارچوب تغییر سیاست انرژی آمریکا در دولت دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری ایالات متحده، مطرح شده است؛ دولتی که با لغو مقررات محیط زیستی، بر سلطه نفت و گاز به‌عنوان موتور محرک اقتصاد و ابزار نفوذ بین‌المللی تأکید دارد.

آمریکا با تکیه بر رونق تولید شیل، به بزرگ‌ترین تأمین‌کننده نفت و گاز اروپا بدل شده است و شرکت‌های آمریکایی در تلاش هستند سهم خود را در بازار انرژی اروپا افزایش دهند؛ به‌ویژه در شرایطی که اتحادیه اروپا برای قطع کامل واردات انرژی از روسیه برنامه‌ریزی می‌کند.

رایت با اشاره به سرمایه‌گذاری ۴ تا ۸ تریلیون دلاری برای اتصال مزارع خورشیدی و بادی به شبکه برق، اعلام کرد که این منابع در سال گذشته تنها ۲.۶ درصد از انرژی جهانی را تأمین کرده‌اند.

وی افزود: ما هر ساله پول بیشتری را صرف انرژی‌های کم‌کربن نسبت به هیدروکربن‌ها می‌کنیم، اما این تغییر در سرمایه‌گذاری منجر به تغییر در عرضه انرژی نشده است.

وی همچنین تغییرات اقلیمی را «فریب» توصیف کرد؛ موضعی که با اهداف اقلیمی اتحادیه اروپا در تضاد است.

کشورهای عضو اتحادیه اروپا این هفته توافق کردند که تا سال ۲۰۴۰، حجم انتشار گازهای گلخانه‌ای را نسبت به سطح سال ۱۹۹۰، تا ۹۰ درصد کاهش دهند.

داگ بورگوم، وزیر کشور آمریکا، هم در این نشست گفت: هیچ انتقال انرژی وجود ندارد، تنها افزایش تولید انرژی وجود دارد.

