وزیر صمت راهی ازبکستان شد

به گزارش ایلنا به نقل از وزارت صمت، سید محمد اتابک با هدف دیدار و گفتگو با مقامات ازبکستان؛ نخست‌وزیر و وزرای کابینه، راهی این کشور آسیای‌ میانه شد.

بر اساس این گزارش، وی در سفر سه روزه به ازبکستان ضمن بازدید ظرفیت‌های صنعتی و معدنی با وزیر صنایع معدنی ازبکستان دیدار می‌کند.

اتابک در روز دوم سفر و دیدار با عبدالله عارفوف نخست‌وزیر ازبکستان، راه‌های گسترش همکاری به ویژه در بخش صنعت، معدن و بازرگانی تجار دو کشور را بررسی می‌کند.

