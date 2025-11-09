خبرگزاری کار ایران
وزیر صمت راهی ازبکستان شد

وزیر صمت راهی ازبکستان شد
وزیر صنعت، معدن و تجارت برای دیدار با نخست‌وزیر ازبکستان و بررسی راهکارهای توسعه همکاری‌های دو کشور، تهران را به مقصد تاشکند ترک کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از وزارت صمت، سید محمد اتابک با هدف دیدار و گفتگو با مقامات ازبکستان؛ نخست‌وزیر و وزرای کابینه، راهی این کشور آسیای‌ میانه شد.

بر اساس این گزارش، وی در سفر سه روزه به ازبکستان ضمن بازدید ظرفیت‌های صنعتی و معدنی با وزیر صنایع معدنی ازبکستان دیدار می‌کند.

اتابک در روز دوم سفر و دیدار با عبدالله عارفوف نخست‌وزیر ازبکستان، راه‌های گسترش همکاری به ویژه در بخش صنعت، معدن و بازرگانی تجار دو کشور را بررسی می‌کند.

 

