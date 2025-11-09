افزوده شدن تعرفههای جدید به فهرست مجاز واردات ملوانی
سازمان توسعه تجارت ایران با ابلاغ بخشنامهای رسمی، تعرفههای پیشنهادی اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر را به فهرست تعرفههای مجاز رویه ملوانی اضافه کرد.
به گزارش ایلنا، سازمان توسعه تجارت ایران در تازهترین اقدام خود، بخشنامهای درخصوص افزوده شدن تعرفههای پیشنهادی اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر به فهرست تعرفههای مجاز رویه ملوانی صادر و ابلاغ کرد.
بر اساس این بخشنامه، تعرفههای جدید با هدف تسهیل فعالیتهای تجاری مرزنشینان و ایجاد نظم در مبادلات کالا از طریق بنادر و مرزهای جنوبی کشور به فهرست تعرفههای مجاز اضافه شده است.
استان بوشهر یکی از قطبهای اصلی تجارت دریایی کشور به شمار میرود و بخش قابل توجهی از مبادلات کالاهای مجاز از طریق رویه ملوانی در این استان انجام میشود.