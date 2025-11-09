به گزارش ایلنا، سازمان توسعه تجارت ایران در تازه‌ترین اقدام خود، بخشنامه‌ای درخصوص افزوده شدن تعرفه‌های پیشنهادی اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر به فهرست تعرفه‌های مجاز رویه ملوانی صادر و ابلاغ کرد.

بر اساس این بخشنامه، تعرفه‌های جدید با هدف تسهیل فعالیت‌های تجاری مرزنشینان و ایجاد نظم در مبادلات کالا از طریق بنادر و مرزهای جنوبی کشور به فهرست تعرفه‌های مجاز اضافه شده است.

استان بوشهر یکی از قطب‌های اصلی تجارت دریایی کشور به شمار می‌رود و بخش قابل توجهی از مبادلات کالاهای مجاز از طریق رویه ملوانی در این استان انجام می‌شود.

