به گزارش ایلنا از خبرگزاری رویترز، شرکت بازرگانی کالای سوئیسی گانور اعلام کرد که پس از مخالفت رسمی واشینگتن با معامله پیشنهادی این شرکت برای خرید دارایی‌های خارجی لوک‌اویل، از اجرای این طرح صرف‌نظر کرده است.

وزارت خزانه‌داری ایالات متحده در بیانیه‌ای، لوک‌اویل را عامل کرملین خواند و مخالفت خود با این معامله را علنی کرد.

گانور اعلام کرد که این تصمیم در واکنش به موضع‌گیری وزارت خزانه‌داری آمریکا گرفته شده و بزرگ‌ترین طرح خرید این شرکت را متوقف کرده است.

وزارت خزانه‌داری آمریکا ماه گذشته میلادی در چارچوب تحریم‌های مرتبط با جنگ اوکراین، شرکت لوک‌اویل، دومین تولیدکننده بزرگ نفت روسیه را هدف قرار داد.

این نهاد به شرکت‌های خارجی تا ۲۱ نوامبر (۳۰ آبان) فرصت داده است معامله‌های خود با لوک‌اویل را متوقف کنند.

وزارت خزانه‌داری آمریکا طی بیانیه‌ای در شبکه اجتماعی اِکس (X) اعلام کرد: تا زمانی که ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهوری روسیه، به تنش‌ها با اوکراین ادامه می‌دهد، لوک‌اویل هرگز مجوز فعالیت و سودآوری نخواهد گرفت.

ست پیتراس، مدیر امور شرکت‌های گانور، در واکنش به این بیانیه گفت: گفته‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا اساساً نادرست است، ما از فرصتی برای اصلاح این سوءتفاهم استقبال می‌کنیم، اما در عین حال، پیشنهاد خود برای خرید دارایی‌های بین‌المللی لوک‌اویل را پس می‌گیریم.

لوک‌اویل پیش‌تر اعلام کرده بود که پیشنهاد گانور برای خرید دارایی‌های خارجی این شرکت پذیرفته شده است.

این دارایی‌ها شامل پالایشگاه‌هایی در اروپا، سهام در میدان‌های نفتی در قزاقستان، ازبکستان، عراق و مکزیک و صدها جایگاه خرده‌فروشی سوخت در سراسر جهان بود.

تحلیلگران کارگزاری پی‌اس‌بی (PSB) در مسکو هشدار داده‌اند که با توجه به جدول زمانی فشرده، فروش این دارایی‌ها ممکن است با تخفیف‌های قابل‌توجه و مشکلات در بازگرداندن وجوه به داخل روسیه همراه باشد.

کارگزاری بی‌سی‌اس (BCS) هم در یادداشتی اعلام کرد: لوک‌اویل اکنون ممکن است بر یافتن خریدار برای دارایی‌های تحت تحریم تمرکز کند، به‌ویژه مجموعه‌هایی ازجمله پالایشگاه‌هایی در بلغارستان و رومانی و پروژه‌های نفتی در عراق که بیش از ۵۰ درصد سهام دارند.

برخی بانکداران و منابع داخلی پیش‌تر گفته بودند که اجرای این معامله فراتر از ظرفیت وام‌گیری گانور بوده و عملیاتی شدن آن با دشواری‌های جدی روبه‌روست.

