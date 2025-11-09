آژانسهای جذب سرمایهگذاری خارجی در سراسر کشور راهاندازی میشوند
سرپرست سازمان سرمایهگذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران، در همایش «سرمایهگذاران خارجی؛ فرصتها و چالشها» در مشهد از تأسیس قریبالوقوع آژانسهای جذب سرمایهگذاری خارجی در کشور خبر داد.
به گزارش ایلنا از سازمان سرمایهگذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران، مهدی حیدری، سرپرست سازمان سرمایهگذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران، در همایش «سرمایهگذاران خارجی؛ فرصتها و چالشها» در مشهد از تأسیس قریبالوقوع آژانسهای جذب سرمایهگذاری خارجی در کشور خبر داد و گفت: این آژانسها با هدف تسهیل فرایندهای صدور مجوز، اقامت و امور ارزی ایجاد میشوند و با ارائه خدمات یکپارچه، شأن و کرامت سرمایهگذاران خارجی را حفظ خواهند کرد.
وی با اشاره به مصوبه جدید هیأت سرمایهگذاری خارجی افزود: بر اساس این مصوبه، سرمایهگذاران خارجی میتوانند طلا را بهعنوان آورده وارد کشور کرده و آن را در بورس کالا یا مرکز مبادله ارز و طلا عرضه کنند. این اقدام ضمن حفظ ارزش دارایی سرمایهگذاران، بستر ورود آنها به صنایع تولیدی و صادراتی را نیز فراهم میسازد.
حیدری تأکید کرد: با راهاندازی آژانسهای جذب سرمایهگذاری خارجی، بسیاری از موانع پیشروی سرمایهگذاران در زمینه مجوزها، اقامت و امور ارزی برطرف خواهد شد. وی همچنین از برنامه تفویض اختیار به استانها خبر داد و گفت: جلسات هیأتهای سرمایهگذاری تنها در تهران برگزار نخواهد شد، بلکه متناسب با موضوع و ظرفیت هر استان، در سطح استانی نیز تشکیل میشود.
وی با تأکید بر اصل برابری میان سرمایهگذاران داخلی و خارجی گفت: قانون سرمایهگذاری خارجی بهمنظور تحقق عدالت و برابری میان همه سرمایهگذاران تدوین شده است. با این حال، لازم است دستگاههای متولی با ارائه مشوقهای ویژه مانند ایجاد شهرکهای صنعتی ویژه سرمایهگذاران خارجی، انگیزه بیشتری برای حضور آنان در کشور فراهم کنند.
حیدری همچنین تدوین و بهروزرسانی مستمر بستههای خدمات سرمایهگذاری استانی را اقدامی کلیدی در جذب سرمایهگذاری خارجی دانست و افزود: این بستهها باید بهصورت منظم آماده و بهروز باشند تا بتوانند بهطور مؤثر فرصتهای سرمایهگذاری هر استان را معرفی کنند.
گفتنی است این همایش با حضور جمعی از سرمایهگذاران خارجی در مجتمع ملل مشهد برگزار شد و در پایان، دکتر حیدری به پرسشهای حاضران در زمینه گواهینامهها، سیمکارت، مجوزهای اقامت و سایر موضوعات اجرایی پاسخ داد.