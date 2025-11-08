در استانهای آذربایجانغربی و کهگیلویه و بویراحمد:
خیرین بانک صادرات ایران 12 زندانی را به آغوش خانواده بازگرداندند
کارکنان نیکاندیش بانک صادرات ایران در دو استان آذربایجانغربی و کهگیلویه و بویراحمد با اهدای بخشی از حقوق و مزایای خود، زمینه آزادی 12 زندانی جرائم غیرعمد و بازگشت آنان به آغوش خانواده را فراهم کردند.
به گزارش ایلنا و به نقل از روابطعمومی بانک صادرات ایران، در تازهترین اقدام خیرخواهانه و در راستای عمل به مسئولیتهای اجتماعی، کارکنان این بانک موفق شدند با همیاری و مشارکت جمعی، آزادی ۸ زندانی در استان آذربایجانغربی و ۴ زندانی در استان کهگیلویه و بویراحمد را محقق کرده و همچنین بستههای معیشتی را به خانوادههای آنان اهدا کنند.
غلامرضا فتحی مدیرکل زندانهای استان آذربایجانغربی و نائبرئیس هیئت امنای ستاد دیه استان، در دیدار با سید محمود هاشمی مدیر شعب بانک صادرات ایران در آذربایجانغربی، با قدردانی از این اقدام انساندوستانه گفت: اینگونه حرکتهای خداپسندانه نه تنها موجب نجات خانوادههایی از بحران و رنج میشود، بلکه نقشی ماندگار در کاهش آسیبهای اجتماعی و تقویت همبستگی انسانی دارد.
وی افزود: آزادی این زندانیان که به دلیل مشکلات مالی در حبس بودند، نتیجه همت والا و اندیشه متعالی کارکنان بانک صادرات ایران است که میتواند الگوی ارزشمندی برای سایر نهادها و سازمانهای استان باشد.
سیدمحمود هاشمی نیز با تشکر از حس مسئولیتپذیری همکاران خود اظهار داشت: این اقدام تنها بخشی از مسئولیت اجتماعی ما در قبال جامعه است. بانک صادرات ایران خود را صرفاً متولی امور مالی نمیداند، بلکه در کنار ارائه خدمات بانکی، توجه به مسائل انسانی و اجتماعی را نیز از اولویتهای خود میداند.
همچنین در نشستی به مناسبت آزادی ۴ زندانی و اهدای ۵۰ بسته معیشتی به خانوادههای آنان در استان کهگیلویه و بویراحمد، حجتالله فلاحتیمطلق مدیر نمایندگی ستاد دیه این استان، با قدردانی از اقدام کارکنان بانک صادرات، بر ضرورت توجه به خانوادههای نیازمند زندانیان و تداوم حمایت از زندانیان جرائم غیرعمد تأکید کرد.
امیر انصاری مدیر شعب بانک صادرات ایران در استان کهگیلویه و بویراحمد نیز گفت: این حرکت خیرخواهانه، جلوهای از همدلی و تعهد اجتماعی کارکنان بانک صادرات ایران است که همواره در کنار مردم و برای یاری نیازمندان گام برمیدارند.
وی افزود: با همت و همراهی کارکنان بانک صادرات ایران در سطح استان، ۵۰ بسته معیشتی نیز به ارزش یکونیم میلیارد ریال برای خانوادههای زندانیان تهیه و اهدا شد. همچنین دو میلیارد ریال برای آزادی چهار زندانی جرائم غیرعمد و ۵۰۰ میلیون ریال جهت بازسازی قبور مطهر شهدا در شهر یاسوج اختصاص یافت که در مجموع ارزش این اقدامات به چهار میلیارد ریال رسید.
این اقدام خیرخواهانه کارکنان بانک صادرات ایران، بار دیگر جلوهای از نوعدوستی و تعهد اجتماعی این مجموعه را در حمایت از اقشار آسیبپذیر جامعه به نمایش گذاشت.