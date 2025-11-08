خسارت ۶۵.٧ هزار میلیارد تومانی بازنشستگان نفت از واگذاری سهام هلدینگ خلیج فارس/آقای رییسجمهور جلوی ورشکستگی صندوق بازنشستگی نفت را بگیرید!
واگذاری سهام هلدینگ خلیج فارس خسارت ۶۵.٧ هزار میلیارد تومانی برای بازنشستگان نفت به همراه دارد.
به گزارش ایلنا، سازمان خصوصیسازی اخیرا اعلام کردهاست که در نظر دارد ٢/٣ درصد از سهام شرکت پتروشیمی خلیج فارس (٣١ هزار میلیارد تومان) را واگذار کند؛ این تصمیم سازمان خصوصیسازی، نگرانیهایی را بین بازنشستگان صنعت نفت ایجاد کرده است و بیانیهای را بابت همین نگرانی درباره حفظ حقوق خود منتشر کردند.
از آنجایی که پرسشگری و مطالبه گری شفاف کمک میکند، ریشه رشد فساد و خطای مدیریتی خشکانده شود، رسانهها پیگیر روشنگری این دغدغه بازنشستگان صنعت نفت شدهاند.
با پیگیری انجام شده یک منبع موثق درباره این واگذاری اعلام کرد: ۶۵.٧ هزار میلیارد تومان ضرر و زیانی که این واگذاری در سالهای گذشته برای گروه سرمایهگذاری اهداف در پی داشته که این میزان خسارت توسط کارشناسان رسمی دادگستری تایید شده است.
این منبع آگاه ادامه داد: پیگیری های قضایی و اداری به منظور احقاق حقوق بازنشستگان و پاسداری از دارایی های بین نسلی بازنشستگان صنعت نفت با اولویت در دستور کار هلدینگ اهداف قرار دارد.
واقعیت اقتصاد کشور نشان میدهد عمده صندوقهای بازنشستگی در حال ورشکستگی هستند.
خسارت ۶۵.٧ هزار میلیارد تومانی یاد شده که بر مبنای اقدامات دستوری رخ داده است نمونه آشکاری بر آشفتگی و بی تدبیری در تصمیم سازیهای دستوری است.
از این رو توصیه کارشناسان و متخصصان امر به رییس دولت چهاردهم و وزیر نفت این است که اجازه ندهند صندوق بازنشستگی صنعت نفت هم به ورطه ورشکستگی فرو برود.
امروز در شرایطی که در آستانه بحران اقتصادی و معیشتی قرار داریم، درخواست بازنشستگان از رییس جمهور کشورمان این است که اجازه ندهید صندوق موفق و خودگردان بازنشستگی نفت با تصمیمات و سیاستگذاریهای نادرست؛ وارد مسیر تاریک و بن بست ورشکستگی شود و جلوی ورود این صندوق به شرایط بحرانی را بگیرد.
با ورشکستگی صندوقها فوج عظیمی از کارگران در ورطه بیکاری قرار میگیرند و شغل هزاران کارگر و پرنسل و به دنبال آن معیشت آنها به خطر میافتد.
قطعا با ورشکستگی صندوق بازنشستگی صنعت نفت بر آمار بیکاری کشور اضافه میشود و تبعات اقتصادی و اجتماعی آن دولت و آحاد مردم را با چالش مواجه میکند.