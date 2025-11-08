مجارستان از تحریمهای نفتی روسیه معاف شد
واشینگتن در قبال تعهد بوداپست به خرید گاز طبیعی مایعشده (الانجی) از آمریکا به مجارستان معافیت یک ساله از تحریمهای نفتی روسیه اعطا کرد.
به گزارش ایلنا از خبرگزاری رویترز، آمریکا به مجارستان معافیت یک ساله از تحریمهای نفتی روسیه اعطا کرد؛ تصمیمی که پس از دیدار ویکتور اوربان، نخستوزیر مجارستان، با دونالد ترامپ، رئیسجمهوری آمریکا، در واشینگتن اتخاذ شد و با تعهد بوداپست به خرید گاز طبیعی مایعشده (الانجی) از آمریکا همراه بود.
یک مقام کاخ سفید روز جمعه (۱۶ آبان) اعلام کرد که این معافیت در پاسخ به وابستگی شدید مجارستان به انرژی روسیه و درخواست مستقیم اوربان در دیدار با ترامپ صادر شده است.
اوربان، متحد دیرینه ترامپ، در نخستین دیدار دوجانبه خود با رئیسجمهوری آمریکا پس از بازگشت وی به قدرت، تأکید کرد که قطع واردات نفت و گاز روسیه میتواند پیامدهای جدی برای اقتصاد و مردم مجارستان داشته باشد.
ترامپ نیز با اشاره به محدودیتهای جغرافیایی مجارستان در تأمین انرژی، اعلام کرد: برای او بسیار متفاوت است که نفت و گاز را از مناطق دیگر بخرد، بسیاری از کشورهای اروپایی سالهاست که از روسیه انرژی میخرند.
مقام آمریکایی یادآور شد که مجارستان افزون بر دریافت معافیت، متعهد شده است قراردادهایی به ارزش حدود ۶۰۰ میلیون دلار برای خرید الانجی از آمریکا امضا کند.
مجارستان از زمان آغاز جنگ اوکراین در سال ۲۰۲۲ به انرژی روسیه وابسته بوده و این وابستگی انتقاد برخی اعضای اتحادیه اروپا و ناتو را برانگیخته است.
بر اساس دادههای صندوق بینالمللی پول، مجارستان در سال ۲۰۲۴ حدود ۷۴ درصد از گاز و ۸۶ درصد از نفت خود را از روسیه تأمین کرده است.
صندوق بینالمللی پول هشدار داده است که قطع گاز روسیه میتواند تولید ناخالص داخلی مجارستان را بیش از ۴ درصد کاهش دهد.
مجارستان با برنامههای کمیسیون اروپا برای حذف تدریجی واردات گاز و گاز مایع روسیه تا پایان سال ۲۰۲۷ مخالفت کرده است؛ موضوعی که اختلافهای این کشور با اتحادیه اروپا را بر سر روابط با مسکو تشدید کرده است.
مؤسسه اعتبارسنجی «اساندپی» (S&P) هم اعلام کرده است که مجارستان یکی از پرمصرفترین اقتصادهای انرژی در اروپاست و پالایشگاههای داخلی آن برای فرآوری نفت خام اورال روسیه طراحی شدهاند.
این نهاد هشدار داده است که حسابهای مالی و خارجی مجارستان همچنان در برابر شوکهای انرژی آسیبپذیر باقی ماندهاند.