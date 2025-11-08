به گزارش ایلنا، نشست اقتصادی ایران و پاکستان با حضور محمدباقر قالیباف ریاست مجلس شورای اسلامی ایران و محمدعلی دهقان دهنوی معاون وزیر صمت و رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران و مشارکت گسترده فعالان اقتصادی پاکستان در محل اقامت هیات ایرانی در هتل پیر کانتینتال کراچی برگزار شد.

در این نشست بر موضوعاتی همچون توسعه همکاری‌های تجاری و تسریع تجارت آزاد با کشور پاکستان تاکید شد.

دیدار با رییس سازمان توسعه تجارت پاکستان

همچنین در ادامه این سفر، دهقان دهنوی با احمد فیض رییس سازمان توسعه تجارت پاکستان دیدار و گفت و گو کرد.

موضوعاتی همچون تجارت آزاد و برطرف کردن موانع و مشکلات روابط تجاری دو جانبه، بررسی مرزها و بازارچه‌های مرزی و تسهیل در روند کاری گمرک‌های دو کشور از جمله مباحث مطرح شده در این دیدار بود.

گفتنی است، رییس کل سازمان توسعه تجارت ایران عصر پنجشنبه ۱۵ آبان در معیت محمدباقر قالیباف و هیاتی همراه برای توسعه روابط تجاری ایران و پاکستان به کراچی سفر کرده بود.