نماینده سنندج:
رویکرد مجلس، حمایت قاطع از تقویت بانک کشاورزی است
نماینده مردم سنندج، کامیاران و دیواندره در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر نقش محوری بانک کشاورزی در تأمین امنیت غذایی کشور گفت: نگاه مجلس در بودجه سال ۱۴۰۴ و برنامهریزی برای سال ۱۴۰۵، حمایت قاطع از بانک کشاورزی و تقویت سرمایه این بانک است.
به گزارش ایلنا و به نقل از روابط عمومی بانک کشاورزی، سالار مرادی نماینده مردم سنندج، کامیاران و دیواندره در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به جایگاه مهم بانک کشاورزی در تحقق اهداف اصل ۳۳ قانون برنامه هفتم توسعه، اظهار کرد: اصل ۳۳ قانون برنامه هفتم توسعه مربوط به امنیت غذایی و خدماتی است که دولت موظف است در قبال تولیدکنندگان اولیه، یعنی کشاورزان، ارائه دهد. در این میان، بانک کشاورزی بهعنوان بانک اصلی جامعه کشاورزی و دامداری، نقش کلیدی در اجرای این سیاستها دارد.
وی افزود: بانک کشاورزی علاوه بر ارائه خدمات گسترده، دارای شبکهای وسیع در سراسر کشور و حتی مناطق دورافتاده است. از اینرو، نگاه مجلس شورای اسلامی در تدوین بودجه ۱۴۰۴، حمایت همهجانبه از این بانک بوده است.
مرادی با تأکید بر ضرورت افزایش سرمایه و توان مالی بانک کشاورزی، گفت: امیدواریم دولت در لایحه بودجهای که انشاءالله در یکی دو ماه آینده برای سال ۱۴۰۵ به مجلس ارائه میدهد، موضوع افزایش سرمایه و تقویت بانک کشاورزی را بهصورت ویژه در نظر بگیرد.
نماینده مردم سنندج، کامیاران و دیواندره در پایان خاطرنشان کرد: ما نمایندگان مجلس با توجه به شناختی که از مجموعه بانک کشاورزی، خدمات این بانک و مدیریت توانمند آن داریم، حامی و پشتیبان بانک کشاورزی خواهیم بود و از هر اقدامی در جهت توسعه و توانمندسازی این بانک حمایت میکنیم.