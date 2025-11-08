رویکرد مجلس، حمایت قاطع از تقویت بانک کشاورزی است

به گزارش ایلنا و به نقل از روابط عمومی بانک کشاورزی، سالار مرادی نماینده مردم سنندج، کامیاران و دیواندره در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به جایگاه مهم بانک کشاورزی در تحقق اهداف اصل ۳۳ قانون برنامه هفتم توسعه، اظهار کرد: اصل ۳۳ قانون برنامه هفتم توسعه مربوط به امنیت غذایی و خدماتی است که دولت موظف است در قبال تولیدکنندگان اولیه، یعنی کشاورزان، ارائه دهد. در این میان، بانک کشاورزی به‌عنوان بانک اصلی جامعه کشاورزی و دامداری، نقش کلیدی در اجرای این سیاست‌ها دارد.

وی افزود: بانک کشاورزی علاوه بر ارائه خدمات گسترده، دارای شبکه‌ای وسیع در سراسر کشور و حتی مناطق دورافتاده است. از این‌رو، نگاه مجلس شورای اسلامی در تدوین بودجه ۱۴۰۴، حمایت همه‌جانبه از این بانک بوده است.

مرادی با تأکید بر ضرورت افزایش سرمایه و توان مالی بانک کشاورزی، گفت: امیدواریم دولت در لایحه بودجه‌ای که ان‌شاءالله در یکی دو ماه آینده برای سال ۱۴۰۵ به مجلس ارائه می‌دهد، موضوع افزایش سرمایه و تقویت بانک کشاورزی را به‌صورت ویژه در نظر بگیرد.

نماینده مردم سنندج، کامیاران و دیواندره در پایان خاطرنشان کرد: ما نمایندگان مجلس با توجه به شناختی که از مجموعه بانک کشاورزی، خدمات این بانک و مدیریت توانمند آن داریم، حامی و پشتیبان بانک کشاورزی خواهیم بود و از هر اقدامی در جهت توسعه و توانمندسازی این بانک حمایت می‌کنیم.

انتهای پیام/