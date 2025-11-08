خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

نماینده سنندج:

رویکرد مجلس، حمایت قاطع از تقویت بانک کشاورزی است

رویکرد مجلس، حمایت قاطع از تقویت بانک کشاورزی است
کد خبر : 1711074
لینک کوتاه کپی شد.

نماینده مردم سنندج، کامیاران و دیواندره در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر نقش محوری بانک کشاورزی در تأمین امنیت غذایی کشور گفت: نگاه مجلس در بودجه سال ۱۴۰۴ و برنامه‌ریزی برای سال ۱۴۰۵، حمایت قاطع از بانک کشاورزی و تقویت سرمایه این بانک است.

به گزارش ایلنا و به نقل از روابط عمومی بانک کشاورزی، سالار مرادی نماینده مردم سنندج، کامیاران و دیواندره در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به جایگاه مهم بانک کشاورزی در تحقق اهداف اصل ۳۳ قانون برنامه هفتم توسعه، اظهار کرد: اصل ۳۳ قانون برنامه هفتم توسعه مربوط به امنیت غذایی و خدماتی است که دولت موظف است در قبال تولیدکنندگان اولیه، یعنی کشاورزان، ارائه دهد. در این میان، بانک کشاورزی به‌عنوان بانک اصلی جامعه کشاورزی و دامداری، نقش کلیدی در اجرای این سیاست‌ها دارد.

وی افزود: بانک کشاورزی علاوه بر ارائه خدمات گسترده، دارای شبکه‌ای وسیع در سراسر کشور و حتی مناطق دورافتاده است. از این‌رو، نگاه مجلس شورای اسلامی در تدوین بودجه ۱۴۰۴، حمایت همه‌جانبه از این بانک بوده است.

مرادی با تأکید بر ضرورت افزایش سرمایه و توان مالی بانک کشاورزی، گفت: امیدواریم دولت در لایحه بودجه‌ای که ان‌شاءالله در یکی دو ماه آینده برای سال ۱۴۰۵ به مجلس ارائه می‌دهد، موضوع افزایش سرمایه و تقویت بانک کشاورزی را به‌صورت ویژه در نظر بگیرد.

نماینده مردم سنندج، کامیاران و دیواندره در پایان خاطرنشان کرد: ما نمایندگان مجلس با توجه به شناختی که از مجموعه بانک کشاورزی، خدمات این بانک و مدیریت توانمند آن داریم، حامی و پشتیبان بانک کشاورزی خواهیم بود و از هر اقدامی در جهت توسعه و توانمندسازی این بانک حمایت می‌کنیم.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ