اولین قطار باری روسیه از اینچه برون به آپرین رسید

به گزارش ایلنا، امروز شنبه ١٧ آبان ماه اولین قطار باری برنامه ریزی شده از روسیه به بندر خشک آپرین در ایران وارد شد. این قطار شامل ۶۲ کانتینر ۴۰ فوتی حامل کاغذ، خمیر کاغذ و سایر مشتقات کاغذ است که مقصد آن‌ها ایران و عراق است.

این قطار سفر خود را از ۹۰۰ کیلومتری شمال مسکو آغاز کرده و با عبور از کشورهای روسیه، قزاقستان و ترکمنستان، از مرز «اینچه‌برون» وارد ایران شده و در مدت ۱۲ روز به بندر خشک آپرین رسیده است. مرتضی جعفری معاون بازرگانی و بهره‌برداری راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران گفت: از خرداد ماه امسال که نخستین قطار از چین وارد بندر خشک ریلی آپرین شد، تاکنون ۳۰ قطار وارد این بندر خشک شده است.

وی بیان داشت: در حال هماهنگی برای توسعه این قطارها هستیم و به کشورهایی که دسترسی ریلی نداریم بار با کامیون ارسال خواهد شد.

جعفری خاطرنشان کرد: طی هماهنگی‌های انجام شده با سایر کشورهای منطقه و cis ، در تلاشیم ایران به قطب صادرات، واردات و ترانزیت در بین کشورهای اطراف تبدیل شود.

همچنین اولگ پولی‌یف مدیرعامل لجستیک راه آهن روسیه اظهار داشت: لجستیک حوزه‌ای است که توسعه آن نه فقط به عوامل اقتصادی، بلکه به مسائل سیاسی نیز وابسته است.

وی یادآور شد: پاییز ۲۰۰۲ نخستین قطار از مسکو به سمت بندرعباس حرکت کرد که در مدت زمان طولانی و با صرف هزینه بالا به مقصد رسید، اما امروز و با تلاش‌های انجام شده از سوی شرکت‌ها و مسئولان کشورهای ترکمنستان، قزاقستان و ایران، این مسیر به ۱۵ روز کاهش یافته و هزینه‌ها نصف شده است.

مدیرعامل لجستیک راه آهن روسیه با بیان اینکه امروز نقطه آغاز یک مسیر جدید است و همه تلاش خود را برای توسعه مسیر به کار خواهیم بست، تاکید کرد: ترمینال لجستیک آپرین در مکان درستی ایجاد شده و تقاطع بین کریدورهای مختلف است و آینده روشنی خواهد داشت.

