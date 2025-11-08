هشدار درباره سایتهای جعلی اسقاط خودروهای فرسوده
ستاد نوسازی ناوگان و اسقاط خودروهای فرسوده درباره فعالیت صفحات جعلی با عنوان نوسازی خودروهای فرسوده هشدار داد.
به گزارش ایلنا، ستاد نوسازی ناوگان و اسقاط خودروهای فرسوده تأکید کرد: ثبتنام در طرح نوسازی تنها از طریق درگاه رسمی ستاد نوسازی به نشانی nnhk.ir و شماره پیامک ۹۸۳۰۰۰۸۶۲۴۱ انجام میشود.
گفتنی است؛ اخیرا برخی افراد سودجو با ایجاد صفحات غیرمجاز و درگاههای مشابه اقدام به ثبت نام جهت اسقاط و نوسازی خودروهای فرسوده کرده اند که نشانی و نام صفحات آنها به ستاد نوسازی ناوگان و اسقاط خودروهای فرسوده شباهت دارد و با ارسال پیامکهای جعلی اقدام به سوءاستفاده میکنند.