تولید روزانه نفت اوپک ۳۰ هزار بشکه افزایش یافت

نتایج یک نظرسنجی تازه نشان می‌دهد که تولید نفت سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) در ماه اکتبر با وجود کاهش سرعت افزایش تولید، اندکی افزایش یافته و به ۲۸ میلیون و ۴۳۰ هزار بشکه در روز رسیده است؛ افزایشی معادل ۳۰ هزار بشکه در روز نسبت به ماه سپتامبر.

هشت عضو اوپک‌پلاس در ماه اکتبر به‌دلیل نگرانی‌های فزاینده درباره احتمال مازاد عرضه، سرعت لغو کاهش عرضه خود را کُند کردند.

همزمان برخی اعضا موظف به کاهش جبرانی تولید برای جبران تخطی از سهمیه‌های تولید در ماه‌های گذشته شدند؛ اقدامی که تأثیر روند لغو تدریجی کاهش عرضه را محدود کرده است.

طبق توافق هشت عضو اوپک‌پلاس، پنج کشور عضو اوپک شامل الجزایر، عراق، کویت، عربستان سعودی و امارات متحده عربی قرار بود برای ماه اکتبر درمجموع روزانه ۸۶ هزار بشکه از کاهش عرضه داوطلبانه خود را به بازارهای جهانی بازگردانند و در مقابل، کاهش جبرانی روزانه ۱۴۰ هزار بشکه‌ای عراق و امارات متحده عربی در نظر گرفته شده بود.

با این حال طبق داده‌های نظرسنجی، رقم واقعی بازگرداندن کاهش عرضه داوطلبانه اضافه این پنج کشور عضو اوپک روزانه ۱۱۴ هزار بشکه بوده است، اما کاهش تولید در نیجریه، لیبی و ونزوئلا مقدار لغو کاهش عرضه را تا حد زیادی جبران کرده است. درباره تولید عراق و امارات متحده عربی، اختلاف‌نظرهایی میان منابع وجود دارد و بعضی از برآوردها، تولید این کشورها را بالاتر از آمار رسمی می‌دانند.

در حالی که داده‌های منابع ثانویه اوپک و نظرسنجی‌ رویترز نشان می‌دهد این کشورها نزدیک به سهمیه‌های تعیین‌شده تولید می‌کنند، بعضی از نهادهای بین‌المللی مانند آژانس بین‌المللی انرژی، برآوردهای بالاتری از تولید واقعی ارائه داده‌اند.

هدف نظرسنجی رویترز رصد عرضه نفت در بازار است که براساس داده‌های مربوط به رفت‌وآمد کشتی‌ها از سوی منابع خارجی، داده‌های گروه بورس اوراق بهادار لندن (LSEG)، اطلاعات شرکت‌های رصد حمل‌ونقل کشتی‌ها مانند شرکت پترولجستیک و کپلر و اطلاعات ارائه‌شده از سوی منابع شرکت‌های نفتی، اوپک و مشاوران انجام می‌شود.

