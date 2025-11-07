سیاست قیمتگذاری بانک مرکزی برای ارز ترجیحی تغییری نکرده است
مدیر روابط عمومی بانک مرکزی در یکی از شبکههای اجتماعی به نقل از معاون معاون ارزی این بانک نوشت: سیاست قیمتگذاری بانک مرکزی در مورد ارز ترجیحی (کالاهای اساسی و دارو) و همچنین تالار یک و دو تغییری نکرده و همچنان ادامه دارد.
به گزارش ایلنا، مصطفی قمری وفا در شبکه اجتماعی ایکس به نقل از معاون ارزی بانک مرکزی نوشت: سیاست دولت توجه خاص و ویژه به سبد خانوار و معیشت مردم است و از هرگونه اقدام در جهت کاهش تامین کالاهای اساسی و دارو پرهیز دارد.
وی ادامه داد: البته تقویت نظام تولیدی کشور با تامین بهموقع ارز در دستور کار بانک مرکزی مطابق قبل خواهد بود.