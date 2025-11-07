به گزارش ایلنا، مصطفی قمری وفا در شبکه اجتماعی ایکس به نقل از معاون ارزی بانک مرکزی نوشت: سیاست دولت توجه خاص و ویژه به سبد خانوار و معیشت مردم است و از هرگونه اقدام در جهت کاهش تامین کالاهای اساسی و دارو پرهیز دارد.

وی ادامه‌ داد: البته تقویت نظام تولیدی کشور با تامین به‌موقع ارز در دستور کار بانک مرکزی مطابق قبل خواهد بود.

