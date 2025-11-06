وزیر نفت خبر داد:
امکان شتابدهی به توسعه میدانهای مشترک با رفع مشکلات تأمین سرمایه
وزیر نفت در حاشیه برگزاری کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی از برنامهریزی برای تسریع در توسعه میدانهای مشترک خبر داد.
وزیر نفت افزود: سالهاست توسعه این میدان که یک مگافیلد بسیار بزرگ است، با شتاب و سرعت لازم پیش نرفته است. بخشی از این تأخیر، به دلیل عدم امکان تأمین منابع مالی بوده است.
پاکنژاد ادامه داد: اکنون شرایط برای شتاببخشی به توسعه این میدان فراهم شده است؛ در مورد سایر میدانهای مشترک نیز چنین شرایطی وجود دارد. انشاءالله با رفع بعضی گلوگاههای تأمین سرمایه، این شتاب بیشتر شود.