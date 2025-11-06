خبرگزاری کار ایران
توسعه همکاری‌های محیط‌زیستی میان نفت ایران و ژاپن

کد خبر : 1710516
علیرضا نجومی، مدیر اچ‌اس‌ئی، پدافند غیرعامل و مدیریت بحران شرکت ملی نفت ایران در نشستی مشترک با مدیر اداره خاورمیانه وزارت اقتصاد، تجارت و صنعت ژاپن (METI)، راهکارهای تقویت همکاری‌ها در حوزه محیط‌زیست را مورد بررسی قرار دادند.

به گزارش ایلنا به نقل از شرکت ملی نفت ایران، طرفین در این نشست بر اهمیت انتقال دانش، بهره‌گیری از تجارب دو کشور در زمینه حفاظت محیط‌زیست و برنامه‌ریزی برای برگزاری دوره‌های آموزشی مشترک تأکید کردند. 

همچنین در این نشست راهکارهای تقویت همکاری‌های علمی، فنی و آموزشی میان شرکت ملی نفت ایران و شرکت مهندسی نفت ژاپن (JOE) میان دو طرف مورد بررسی قرار گرفت.

نمایندگان وزارت امور خارجه ایران و سفارت ژاپن نیز در این دیدار بر استمرار تعاملات و گسترش همکاری‌های مشترک در حوزه‌های اچ‌اس‌ئی و پدافند غیرعامل تأکید داشتند.

