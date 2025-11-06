به گزارش ایلنا به نقل از شرکت ملی نفت ایران، طرفین در این نشست بر اهمیت انتقال دانش، بهره‌گیری از تجارب دو کشور در زمینه حفاظت محیط‌زیست و برنامه‌ریزی برای برگزاری دوره‌های آموزشی مشترک تأکید کردند.

همچنین در این نشست راهکارهای تقویت همکاری‌های علمی، فنی و آموزشی میان شرکت ملی نفت ایران و شرکت مهندسی نفت ژاپن (JOE) میان دو طرف مورد بررسی قرار گرفت.

نمایندگان وزارت امور خارجه ایران و سفارت ژاپن نیز در این دیدار بر استمرار تعاملات و گسترش همکاری‌های مشترک در حوزه‌های اچ‌اس‌ئی و پدافند غیرعامل تأکید داشتند.

انتهای پیام/