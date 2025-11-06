ثبت سفارش چای از ۱۷ آبان آغاز می شود
معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی در اطلاعیهای از آغاز ثبت سفارش چای از روز شنبه (۱۷ آبان ۱۴۰۴) خبر داد.
به گزارش ایلنا از وزارت جهاد کشاورزی، در این اطلاعیه خطاب به واردکنندگان و بازرگانان آمده است: ثبت سفارش چای از ۱۷ آبان ماه امکانپذیر خواهد بود و مراحل ثبت سفارش به صورت سیستمی بوده و اعتبار آن ۶ ماه و میزان سقف ۱۵ هزار تن است.
متقاضیان میتوانند از طریق سامانه متمرکز مجوزهای تجارت خارجی وزارت جهاد کشاورزی با رعایت شرایط و ضوابط مربوطه برای مجوز واردات اقدام کنند.