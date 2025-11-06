ثبت سفارش چای از ۱۷ آبان آغاز می شود

به گزارش ایلنا از وزارت جهاد کشاورزی، در این اطلاعیه خطاب به واردکنندگان و بازرگانان آمده است: ثبت سفارش چای از ۱۷ آبان ماه امکان‌پذیر خواهد بود و مراحل ثبت سفارش به صورت سیستمی بوده و اعتبار آن ۶ ماه و میزان سقف ۱۵ هزار تن است.

متقاضیان می‌توانند از طریق سامانه متمرکز مجوزهای تجارت خارجی وزارت جهاد کشاورزی با رعایت شرایط و ضوابط مربوطه برای مجوز واردات اقدام کنند.

