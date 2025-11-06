کاهش مصرف انرژی بدون بودجه دولتی
مدیر بهینهسازی مصرف انرژی شرکت ملی صنایع پتروشیمی، مشارکت در پویش «کاهش ۱۰ درصدی مصرف انرژی» را نمادی از نوآوری اجتماعی دانست و گفت: این طرح بدون اتکا به منابع دولتی و تنها با همافزایی میان مردم، صنعت و نهادهای اجتماعی اجرا شد.
به گزارش ایلنا به نقل از شرکت ملی صنایع پتروشیمی، علی ربانی در نشست مشترک با رقیه رحمانی، مدیرکل بهزیستی استان مازندران و هژبر جوادی، مدیرعامل شرکت گاز استان مازندران با تأکید بر تداوم پویش «کاهش ۱۰ درصدی مصرف انرژی» بیان کرد: با همکاری شرکت گاز استان مازندران، بهزیستی و مشارکت خیران، برای نخستین بار در ایران، بیش از ۶۰۰ ویلچر به کودکان معلول سراسر کشور اهدا شد و فهرست انتظار ویلچر کودکان در مازندران نیز با اهدای ۱۳۱ ویلچر با همراهی مردم این استان به صفر رسید، همچنین بیش از ۵۰ ویلچر دیگر نیز برای کودکان سیستان و بلوچستان ارسال شد.
وی مشارکت در پویش «کاهش ۱۰ درصدی مصرف انرژی» را نمادی از نوآوری اجتماعی دانست و اظهار کرد: این طرح بدون اتکا به منابع دولتی و تنها با همافزایی میان مردم، صنعت و نهادهای اجتماعی اجرا شد و نمونهای از بالاترین سطح مشارکت مردمی است که میتواند الگویی برای سایر استانها باشد.
میتوان بدون بودجه دولتی برای مردم کار کرد
مدیر بهینهسازی مصرف انرژی شرکت ملی صنایع پتروشیمی با بیان اینکه حرکت فرهنگی شرکت گاز مازندران در اجرای همزمان طرحهای صرفهجویی و فعالیتهای خیرخواهانه به الگویی انسانی و ملی در پیوند صنعت و جامعه تبدیل شده است، تصریح کرد: در این مسیر ثابت کردهایم که میتوان با مردم و برای مردم کار کرد، بدون آنکه از بودجه دولتی استفاده شود.
ربانی گفت: همزمان با اجرای طرحهای بهینهسازی مصرف در مازندران، پروژههای حمایتی دیگری نیز در حال اجراست؛ از جمله نصب نیروگاه خورشیدی با ظرفیت ۶ کیلووات در یکی از شیرخوارگاههای استان که افزون بر تأمین انرژی پاک، درآمد پایداری برای آن مرکز ایجاد میکند.
وی با تأکید بر اینکه هدف ما تنها رفع نیازهای موقت نیست؛ بلکه ایجاد زیرساختی پایدار برای جامعهای مهربانتر و توانمندتر است، اظهار کرد: با مشارکت مردم و همراهی شرکت گاز مازندران، توانستیم الگویی ملی از همکاری صنعت و جامعه در صرفهجویی انرژی ایجاد کنیم؛ الگویی که افزون بر آثار اقتصادی، پیامدهای اجتماعی ارزشمندی همچون افزایش همبستگی و نشاط ملی بههمراه داشته است.
آینده فرزندان ما به نحوه مصرف امروزمان وابسته است
مدیر بهینهسازی مصرف انرژی شرکت ملی صنایع پتروشیمی با اشاره به نقش بیبدیل شرکت گاز در مدیریت مصرف و صیانت از منابع ملی بیان کرد: در شرایطی که ۷۰ درصد گاز کشور از میدانهایی استخراج میشود که با افت فشار روبهرو هستند، امروز بیش از هر زمان دیگر نیازمند تغییر الگوی مصرف و همکاری مردم هستیم، چراکه این سرمایه بین نسلی تجدیدپذیر نیست و آینده فرزندان ما به نحوه مصرف امروزمان وابسته است.
ربانی با اشاره به نقش شرکت گاز استان مازندران در اجرای طرحهای فرهنگی و اجتماعی مرتبط با اصلاح الگوی مصرف گاز تصریح کرد: استان مازندران در اجرای طرح ملی اصلاح الگوی مصرف پیشتاز بوده است و مردم این استان با مشارکت فعال خود توانستند بهصورت میانگین ۲۴ درصد کاهش مصرف را رقم بزنند که این دستاورد، الگویی موفق برای سراسر کشور شد.
تلاش میکنیم، فرهنگ صرفهجویی را با خدمت به مردم گره بزنیم
هژبر جوادی، مدیرعامل شرکت گاز استان مازندران نیز در این نشست با اشاره به اجرای طرحهای حمایتی این شرکت گفت: در سال ۱۴۰۳، با هدف حمایت از اقشار آسیبپذیر، ۱۰۱ ویلچر برای مددجویان بهزیستی و کمیته امداد تهیه و اهدا شد که این اقدام بخشی از برنامه مسئولیت اجتماعی شرکت گاز استان مازنداران بود. شاید در نگاه اول، اهدای ویلچر کاری ساده به نظر برسد، اما برای خانوادهای در یکی از روستاهای دوردست که فرزند معلول دارد، این کار به معنای بازگرداندن امید و نشاط به زندگی است و انجام چنین اقدامهایی ریشه در حس وطندوستی و تعهد اجتماعی کارکنان شرکت دارد.
وی با بیان اینکه صرفهجویی و حمایت اجتماعی دو محور اصلی مسئولیت شرکت گاز مازندران است، تصریح کرد: صرفهجویی در مصرف انرژی، رسالتی مشترک میان تمام دستگاههاست و ما در کنار بهزیستی و دیگر نهادهای اجتماعی، در تلاشیم تا فرهنگ صرفهجویی را با خدمت به مردم گره بزنیم.
هیچ کودک نیازمند ویلچری در استان مازندران در صف انتظار نیست
رقیه رحمانی، مدیرکل بهزیستی استان مازندران نیز در این نشست با تقدیر از نگاه انسانی دو مجموعه شرکت ملی صنایع پتروشیمی و گاز استان مازندران گفت: همکاری دو شرکت در حمایت از اقشار آسیبپذیر، جلوهای از تعهد اجتماعی و کرامتمحوری است که تأثیر قابلتوجهی در بهبود کیفیت زندگی مددجویان استان داشته است.
وی با بیان اینکه شرکت گاز استان مازندران با انجام اقدامهایی چون تأمین ویلچر برای افراد دارای معلولیت و اهدای بخاریهای راندمان بالا، نمونهای موفق از مسئولیتپذیری سازمانی است، بیان کرد: امروز هیچ کودک نیازمند ویلچری در استان مازندران در صف انتظار نیست و این موفقیت مرهون همکاری شرکت ملی صنایع پتروشیمی و شرکت ملی گاز ایران است.