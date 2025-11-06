تعرفه خودروهای وارداتی در مجلس تایید شد
معاونت صنایع ماشینآلات و تجهیزات وزارت صمت از تایید قطعی مجلس شورای اسلامی در عدم مغایرت مصوبه پیشنهادی وزارت صمت در تعیین تعرفه واردات خودرو خبر داد.
به گزارش ایلنا از وزارت صمت، سید حامد عاملی عصر چهارشنبه با اعلام این خبر گفت: رییس مجلس شورای اسلامی در نامه ۶۵۱۴۴ به تاریخ ۱۳ آبانماه سال ۱۴۰۴ عدم مغایرت بند «ر» مصوبه تعرفه خودروهای وارداتی رابه دولت ابلاغ کرد.
وی افزود: رییسمجلس شورای اسلامی در این نامه به استناد قانون نحوه اجرای اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تصویبنامه هیئت وزیران با موضوع تعرفه خودروهای وارداتی را تایید کرده است.
عاملی با اشاره به پیگیریهای وزارت صمت و اهتمام دولت گفت: با تایید مجلس شورای اسلامی تعرفه خودروهای وارداتی با تعرفه پیشنهادی وزارت صمت اعمال میشود.
وزارت صمت پیش از این در حمایت از حقوق عامه و جلوگیری از افزایش بیضابطه قیمت خودرو، تعرفه خودروهای وارداتی را به صورت پلکانی ابلاغ کرده بود،.