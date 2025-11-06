تعرفه خودروهای وارداتی در مجلس تایید شد

به گزارش ایلنا از وزارت صمت، سید حامد عاملی عصر چهارشنبه با اعلام این خبر گفت: رییس مجلس شورای اسلامی در نامه ۶۵۱۴۴ به تاریخ ۱۳ آبان‌ماه سال ۱۴۰۴ عدم مغایرت بند «ر» مصوبه تعرفه خودروهای وارداتی رابه دولت ابلاغ کرد.

وی افزود: رییس‌مجلس شورای اسلامی در این نامه به استناد قانون نحوه اجرای اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تصویب‌نامه هیئت وزیران با موضوع تعرفه خودروهای وارداتی را تایید کرده است.

عاملی با اشاره به پیگیری‌های وزارت صمت و اهتمام دولت گفت: با تایید مجلس شورای اسلامی تعرفه خودروهای وارداتی با تعرفه پیشنهادی وزارت صمت اعمال می‌شود.

وزارت صمت پیش از این در حمایت از حقوق عامه و جلوگیری از افزایش بی‌ضابطه قیمت خودرو، تعرفه خودروهای وارداتی را به صورت پلکانی ابلاغ کرده بود،.

