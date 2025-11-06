توسعه زیستبوم فناوری بر پایه نوآوری ضروری است
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات «نوآوری را محور تحول در اقتصاد دیجیتال کشور» خواند و تاکید کرد: توسعه اقتصاد دیجیتال بدون بازنگری در رویکردهای سنتی و تصمیمسازیهای دولتی ممکن نیست.
به گزارش ایلنا از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، نشست صمیمی و صریح فعالان اقتصاد دیجیتال رپز چهارشنبه با حضور رئیسجمهور برگزار شد.
این نشست به ابتکار و میزبانی سیدستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و با حضور چندینباره دکتر مسعود پزشکیان، رئیسجمهوری و وزرای امور اقتصادی و دارایی؛ علوم، تحقیقات و فناوری؛ معاون علمی و فناوری رئیس سازمان برنامه و بودجه؛ رئیس کل بانک مرکزی؛ معاون امور زنان و خانواده ریاستجمهوری، رییس دفتر رئیسجمهور و سخنگوی دولت، بعدازظهر امروز برگزار شد و نزدیک به سه ساعت به طول انجامید.
جمعی از مدیران شرکتهای دانشبنیان، فعالان استارتآپی و نمایندگان انجمنهای تخصصی اقتصاد دیجیتال در این نشست حضور داشتند و بخش عمده زمان این نشست به طرح مباحث آنها اختصاص داشت.
نگاه راهبردی دولت به اقتصاد دیجیتال
وزیر ارتباطات با قدردانی از حضور رئیسجمهوری و حدود ده عضو کابینه دولت در این نشست گفت: «حضور مستمر رئیسجمهوری در زیستبوم ارتباطات و فناوری اطلاعات، نشاندهنده نگاه راهبردی دولت به مقوله مهم اقتصاد دیجیتال است.»
وی با استناد به گزارش بانک جهانی گفت که «بهطور میانگین اقتصاد دیجیتال حدود ۱۵ درصد از کل تولید ناخالص داخلی کشورهای جهان را شامل میشود. این رقم در چین حدود ۴۵ درصد، در کشورهای حاشیه خلیج فارس بین ۱۰ تا ۱۲ درصد و در ایران کمتر از پنج درصد برآورد شده است.»
وزیر ارتباطات خاطرنشان کرد: «طبق تکلیف قانونگذار در برنامه هفتم توسعه، سهم اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص داخلی باید به ۱۰ درصد برسد و تحقق این هدف نیازمند نگاه ویژه و برنامهریزی همهجانبه است.»
نوآوری، پیشنیاز توسعه اقتصاد دیجیتال
وزیر ارتباطات تاکید کرد که برای رسیدن به سهم ۱۰ درصدی اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص داخلی، پیشنیاز اصلی «نوآوری» است؛ مفهومی که در ظاهر ساده، اما در عمل پیچیده و چالشبرانگیز است، زیرا بهطور طبیعی نظم موجود را به چالش میکشد و نیازمند تغییر نگرش در فرآیندهای اداری و تصمیمسازی است.
هاشمی با اشاره به تأکید رئیسجمهوری بر تحول در سازوکارهای دولتی گفت: «با همان فرآیندهای جاری و رویکردهای سنتی نمیتوان به نتایج متفاوتی دست یافت. اقتصاد نوآوری و زیستبوم دیجیتال بر پایه همین تفکر شکل گرفته و اگر نوآوری را به معنای اخلال سازنده در نظم موجود بدانیم، لازم است تصمیم بگیریم با این پدیده مواجههای تقابلی یا همافزا داشته باشیم.»
دولت مسیر رشد اقتصاد دیجیتال را دنبال میکند
به گفته دکتر هاشمی «دولت وفاق، ذیل محور عدالت که رئیسجمهوری بر آن تأکید دارند، بنا دارد با رویکردی همافزا مسیر رشد اقتصاد دیجیتال را دنبال کند تا بتواند اهداف برنامه هفتم توسعه را محقق سازد.»
وی تصریح کرد: «فعالان، نخبگان و کارآفرینان نوآور، راهکارهای واقعی برای حل مسائل کشور دارند و باید از ظرفیت آنان در سیاستگذاری و اجرا بهره گرفت.»
وزیر ارتباطات با اشاره به رویکرد عدالتمحور دولت گفت: «فعالان حوزه دیجیتال در حوزه عدالت آموزشی و تولید و توزیع محتوای بومی٫ اقدامات ارزشمندی انجام دادهاند و میتوانند نقش مهمی در تحقق عدالت ارتباطی و توسعه متوازن مناطق کشور ایفا کنند.»
وی افزود: «اگر از مهاجرت معکوس و بازگشت نخبگان به کشور سخن میگوییم، این مهم جز با حمایت از زیستبوم اقتصاد دیجیتال و رفع موانع فعالیت آنان ممکن نیست.»
هاشمی تأکید کرد: «انتظار فعالان از دولت، بیش از هر چیز، برداشتن موانع و تسهیل مسیر نوآوران است. دولت باید شنونده دغدغهها و مشکلات واقعی آنان باشد و با همراهی بدنه تخصصی کشور، راهکارهای اجرایی ارائه دهد.»
در بخش گفتوگوهای تخصصی نشست، فعالان حوزه اقتصاد دیجیتال با رویکردی واقعبینانه به بررسی وضعیت موجود پرداختند. آنان ضمن تشریح دستاوردهای زیستبوم نوآوری کشور، موانع حقوقی، مالیاتی، بانکی و مقرراتی را از مهمترین چالشهای پیشرو دانستند و راهکارهایی برای رفع این موانع و تقویت نقش نوآوری در اقتصاد کشور ارائه کردند.
هاشمی در جمعبندی دیدگاههای مطرحشده، گفت که «روند گفتوگوی بیواسطه میان دولت و فعالان این حوزه باید استمرار یابد. پیشنهاد میکنم این نشستها بهصورت فصلی برگزار شود تا همافزایی میان دولت و بخش خصوصی به حل مسائل واقعی کشور کمک کند. بسیاری از مشکلات کشور با نگاه نوآورانه این فعالان قابل حل است و باید این فرصت را جدی بگیریم.»
وزیر ارتباطات از حضور و مشارکت فعالان اقتصاد دیجیتال در کارگروههای تخصصی استقبال کرد و گفت که در تلاشیم موانع حقوقی موجود برای مشارکت رسمی آنان رفع شود.
هاشمی تصریح کرد که هدف ما این است که تصمیمات حوزه دیجیتال با همراهی و خرد جمعی همه بازیگران این عرصه اتخاذ شود تا مسیر رشد و توسعه اقتصاد دیجیتال کشور هموار شود.