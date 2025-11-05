به گزارش ایلنا، در نامه پاسخ انجمن شرکت های هواپیمایی به سازمان حمایت مبنی بر لغو افزایش قیمت بلیط هواپیما، آمده است: براساس قانون برنامه ینجم و ششم توسعه پروازهاى داخلى از شمول نرخ گذاری دولتى خارج وبرنامه هفتم پیشرفت نیز نرخ گذاری دستورى را بجز در موارد خاص اعلام شده ممنوع نموده است.

براساس رأى هیأت عمومى دیوان عدالت ادارى دستور العمل اجرایی تعیین نرخ بلیط هواییما و نحوه نظارت بر آن مصوب شورایعالى هواپیمایی کشورى وابلاغى سازمان هواپیمایی کشورى، نرخ گذاری بلیط هواییما برعهده شرکت هاى هواپیمابی محول شده است.

طبق قوانین فوق الذکر تخفیفات تکلیفى دولت حذف گردید و نرخ سوخت نیز که بعنوان یارانه در واقع به مسافرین تعلق مى‌گرفت از ابتداى سال جارى براساس قانون بودجه به بیش از ٢٢ برابر افزایش یافته و هیچگونه یارانه اى به شرکت هاى هواپیمایی تعلق نمى‌گیرد و حتى برخلاف سایر کشورها مالیات برارزش افزوده و عوارض هلال احمر نیز برروى بلیط وضع شده است.

عوارض فرودگاهی بابت نشست و برخاست وخدمات ناوبرى و پارکینگ از سوى شرکت هاى دولتى، شرکت فرودگاه ها و ناوبرى هوائى ایران و شرکت شهر فرودگاهی امام خمینى (ره) براساس دلار محاسبه ومعادل آن از شرکت هاى هواپیمائى دریافت مى شود ضمن اینکه شرکت هاى دولتى وابسته به وزارت دفاع بابت تعمیرات هواپیماها با نرخ دلار آزاد خدمات خود را به شرکت ها عرضه مى‌نمایند.

همانطوریکه در جریان هستید وزارت صمت بعد از مدت ها عدم تایید ثبت سفارش ها و عدم تخصیص ارز و بلاتکلیفى شرکت ها، تامین ارز مورد نیاز خرید قطعات و موتور و تجهیزات شرکت هارا از اوایل شهریور ماه بطور غیر مترقبه به تالار دوم مرکز مبادله و نرخ توافقى ارجاع داده است.

بدلیل شرایط اقتصادى جامعه و مسائل امنیتى کشور در شش ماه اول سال جارى مسافران هوایق بیش از ١٩٪ نسبت به سال گذشته کاهش یافته و در بازار فعلى بدلیل عدم کشش تقاضا در بسیارى مسیرها شرکت ها ناگریز به ارائه بلیط به مبالغى پایین تراز سقف تعیین شده در هر مسیر هستند بطوریکه براساس بایش هاى نرخ بلیط در شش ماه اول سال جارى در اغلب مسیرهاى پر تردد میانگین نرخ بلیط بیش از یک سوم پایین تراز سقف تعیین شده از سوى شرکت ها بوده است.

باتوجه به فعال شدن مکانیسم ماشه و تشدید تحریم ها امکان تامین قطعات و موتور هواپیما با سختى وهزینه هاى بیشترى صورت مى کیرد وبعضاً با ریسک از دست رفتن ییش برداخت ها بابت خرید موتور و قطعات مواجه هستیم.

سازمان هواپیمایی کشورى عوارض ایمنى مسافران را بیش از سه برابر افزایش داده نرخ سوخت بیش از ٢٢ برابر شده، شرکت هاى دولتى براساس نرخ تسعیر ارز و افزایش آن هزینه خدمات خود را دریافت مى کنند و عملاً دولت در موارد مربوط به خود به هر میزان قیمت هارا افزایش میدهد ولى از اقدام شرکت ها براى تعدیل نرخ متناسب با افزایش هزینه ها از سوى دولت جلوگیری مى‌گردد.

توسط مقامات اقتصادى وارزى کشور تصمیماتى در پشت درهاى بسته اتخاذ و صورت غیر مترقبه ارز مبادله اى شرکت هاى هواپیمایی را به تالار دوم توافقى منتقل مى‌کنند که هزینه این تصمیمات را شرکت هاى هواپیمایی بایستى پرداخت نمایند ودر حالیکه این شرکت ها در خط مقدم مبارزه با تحریم هاى استکبار جهانى تلاش در فعال نگهداشتن صنعت حمل و نقل هوایی کشور دارند به گران‌فروشی متهم مى شوند جهانى تلاش در فعال نکهداشتن صنعت حمل و نقل هوائى کشور دارند به کرانفروشى متهم مى شوند.

