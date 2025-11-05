خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

در دانشگاه صنعتی امیرکبیر برگزار شد؛

تجلیل بانک صادرات ایران از ۶۷ دانشجوی نخبه المپیادی کشور

تجلیل بانک صادرات ایران از ۶۷ دانشجوی نخبه المپیادی کشور
کد خبر : 1710109
لینک کوتاه کپی شد.

​بانک صادرات ایران در راستای ایفای مسئولیت‌های اجتماعی و پاسداشت دستاوردهای علمی جوانان، از ۶۷ دانشجوی برگزیده المپیادهای علمی کشور تجلیل کرد.

به گزارش ایلنا و به نقل از روابط‌عمومی بانک صادرات ایران، این بانک با حضور در آیین تجلیل از برگزیدگان بیست‌ونهمین و سی‌اُمین دوره المپیاد علمی دانشجویان کشور که در دانشگاه صنعتی امیرکبیر و با شرکت حسین سیمایی صراف وزیر علوم، تحقیقات و فناوری برگزار شد، از تلاش‌های علمی و خلاقیت‌های نخبگان دانشگاهی قدردانی کرد.

در این مراسم، بانک صادرات ایران با اهدای جوایز ویژه از ۲۳ مدال‌آور طلا، ۱۹ دارنده مدال نقره و ۲۵ برگزیده مدال برنز تجلیل به‌عمل آورد.

آیین تجلیل از برگزیدگان المپیادهای دانشجویان کشور با حضور جمعی از مقامات عالی‌رتبه علمی و دانشگاهی کشور از جمله دکتر مسعود شمس‌بخش قائم‌مقام وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، دکتر رضا محمدی معاون وزیر علوم و رئیس سازمان سنجش آموزش کشور، دکتر عباس سروش رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دکتر شجاع احمدوند رئیس دانشگاه علامه طباطبایی و جمعی از مسئولان و اساتید برتر دانشگاه‌های کشور برگزار شد.

المپیادهای علمی دانشجویی کشور هر سال با هدف شناسایی، پرورش و تشویق استعدادهای برتر دانشگاهی در حوزه‌های گوناگون علمی برگزار می‌شود. بانک صادرات ایران نیز به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین بانک‌های کشور، حمایت از نخبگان و فراهم‌سازی زمینه‌های همکاری و بهره‌گیری از ظرفیت علمی آنان را از اولویت‌های مهم خود در مسیر توسعه سرمایه انسانی می‌داند.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ