افتتاح رسمی "پتروشیمی اغوان گستر" بزودی و راه اندازی پتروشیمی صدف تا پایان امسال انجام می شود.

به گزارش ایلنا و به نقل از روابط عمومی پترول، دکتر حمیدرضا خلیلی در جریان بازدید از مراحل تولید تجارى محصول پلى پروپیلن پتروشیمی ارغوان گستر ایلام گفت: پروژه ارغوان گستر ایلام به عنوان نخستین طرح تولید پلی‌پروپیلن در هلدینگ خلیج فارس و یکی از پروژه‌های مهم زنجیره ارزش پترول، در مراحل نهایی آماده‌سازی برای افتتاح رسمی قرار دارد و محصول این پتروشیمى در ماه جارى به بازار عرضه مى‌شود.

وی با قدردانى از تلاش متخصصان و کارکنان این طرح افزود:ارغوان گستر ایلام نماد هم افزایى برنامه ریزى دقیق و باور به توان داخلى است و نشان مى دهد مسیر توسعه در هلدینگ خلیج فارس با قدرت ادامه دارد.

دکتر خلیلى با اشاره با حضور این شرکت ارزش آفرین در بازار سرمایه با نماد «شارپیلن» تصریح کرد: این شرکت به دلیل برخوردارى از بازارى جذاب و تقاضاى گسترده در داخل و خارج از کشور، از ظرفیت بالایى براى خلق ارزش برخوردار است.

مدیرعامل پترول در ادامه با اشاره به پیشرفت ٩٥ درصدی پروژه پتروشیمى صدف خلیج فارس اظهار کرد: با حمایت هاى هلدینگ خلیج فارس و پیگیرى هاى دکتر شریعتمدارى، مدیرعامل محترم این هلدینگ معظم، فعالیت‌های نصب و تحویل واحدهاى عملیاتى از پیمانکاران درحال اتمام است و امیدواریم تا پایان سال شاهد راه اندازى کامل این مجتمع باشیم.

همچنین در جریان این بازدید، مهندس وحید نام نیک رییس هیئت مدیره و مهندس اشکان دشتی زاده مدیرعامل ارغوان گستر ایلام نیز گزارشى از روند پیشرفت پروژه و برنامه هاى آینده ارائه کردند.

گفتنى است؛ در این سفر،دکتر خلیلی و هیات همراه از پروژه Ro پتروشیمی ایلام بازدید کردند و درجریان آخرین وضعیت این پروژه قرار گرفتند.

