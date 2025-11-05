پیش فروش خودرو از روز یکشنبه
جدیدترین طرح فروش محصولات سایپا از ساعت ۱۰ صبح روز یکشنبه ۱۸ آبان ۱۴۰۴ آغاز خواهد شد و تا زمان تکمیل ظرفیت ادامه خواهد داشت.
به گزارش ایلنا، طبق جدیدترین اطلاعیه گروه خودروسازی سایپا این طرح شامل سه خودروی اطلس G، ساینا GX-L و کوییک GX-L است.
جزئیات طرح فروش آبانماه سایپا
طبق اطلاعیه سایپا این طرح بهصورت پیشفروش و با قیمت علیالحساب است. همچنین خودروها ویژه هر سه گروه عادی، جوانی و فرسوده هستند. مبلغ خودروها و جزئیات طرح را میتوانید در تصویر زیر مشاهده کنید.
لینک ثبت نام خودروهای سایپا
نحوه شرکت در این طرح از طریق مراجعه به وبسایت خودروسازی سایپا به آدرس saipa.iranecar.com خواهد بود.
متن بخشنامه این دور از فروش محصولات سایپا به شرح زیر است:
به اطلاع مشتریان و نمایندگیهای مجاز گروه خودرو سازی سایپا میرساند، شرایط پیش فروش محصولات شرکت سایپا به شرح ذیل در سامانه گروه خودروسازی سایپا اجرایی خواهد شد.
متقاضیان محترم از ساعت ١۰ روز یک شنبه مورخ ١۴۰۴/۰۸/١۸ تا تکمیل ظرفیت میتوانند با ورود به سایت فروش اینترنتی محصولات گروه خودروسازی سایپا ، نسبت به ثبت نام و انتخاب نوع خودرو اقدام نمایند. لازم بذکر است شرکت در این طرح صرفاً از طریق آدرس فوق امکانپذیر بوده و در صورت استفاده متقاضی از سایر آدرسها ، عواقب آن بر عهده متقاضی خواهد بود.