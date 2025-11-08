سیدمیلاد عباسی، مدیرعامل شرکت "پارس تجارت لوتوس ایرانیان"، در گفتگو با خبرگزاری ایلنا اظهار کرد: شرکت ما بیش از ۱۳ سال است که در حوزه واردات اسیدهای آمینه و نهاده‌های دامی فعالیت دارد و سالانه حدود دو میلیون دلار واردات انجام می‌دهد، اما در ماه‌های اخیر، به‌دلیل تأخیر طولانی در صدور مجوزها و تخصیص ارز، با مشکلات جدی روبه‌رو شده‌ایم.

او ادامه داد: بزرگ‌ترین چالش ما گرفتن مجوز از وزارت جهاد کشاورزی و روند کند ثبت سفارش‌هاست. با وجود ورود قوه قضاییه و مجلس به این موضوع، روند تخصیص ارز همچنان بسیار زمان‌بر است و این موضوع تأثیر مستقیمی بر تولید و قیمت‌ها گذاشته است.

کاهش جوجه‌ریزی در مرغداری‌ها

عباسی با اشاره به وضعیت بحرانی تأمین خوراک دام و طیور گفت: در روزهای اخیر با تعدادی از مرغداران گوشتی و تخم‌گذار جلسه داشتیم و آنها عنوان کردند که بسیاری از آن‌ها حتی قادر به خرید "دان" برای مرغ‌ها نیستند و برخی از جوجه‌ها به دلیل نبود خوراک، یکدیگر را می‌خورند که این شرایط به‌طور قطع باعث کاهش جوجه‌ریزی و در نتیجه افزایش قیمت مرغ در ماه‌های آینده خواهد شد.

وی افزود: وقتی دولت نتواند به‌موقع ارز را تخصیص دهد، تولیدکنندگان ناچارند فعالیت خود را محدود کنند و این مسئله مستقیماً سفره مردم را هدف قرار می‌دهد.

انتقاد از ضعف کارشناسی در مدیریت اقتصادی

مدیرعامل شرکت "پارس تجارت لوتوس ایرانیان" تصریح کرد: متأسفانه تصمیمات کارشناسی‌شده‌ای در وزارت جهاد کشاورزی دیده نمی‌شود. وقتی رئیس‌جمهور بر استفاده از نظر کارشناسان تأکید دارد، چرا در عمل تصمیماتی گرفته می‌شود که به این سطح از آسیب منجر شود؟ شش تا هفت ماه دنبال تخصیص ارز هستیم و هنوز به نتیجه نرسیده‌ایم.

عباسی در ادامه گفت: دولت باید نظر اتحادیه‌ها را جدی بگیرد و رؤسای اتحادیه‌های مرغ گوشتی و تخم‌گذار باید در فرآیند صدور مجوز واردات نقش مستقیم داشته باشند. همچنین ثبت سفارش نباید منوط به تخصیص ارز باشد. اگر واردکننده بار خود را بارگیری کرده و مستندات ارائه داده باید بلافاصله مجوز و تخصیص ارز دریافت کند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: امیدواریم دولت با همکاری نهادهای نظارتی، ضعف مدیریت را به حداقل برساند، با سفره مردم نباید شوخی کرد. وضعیت نهاده‌های دامی و کمبود مواد اولیه تولید باید فوراً اصلاح شود تا تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان هر دو از این شرایط دشوار خارج شوند.

