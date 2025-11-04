۲ کشتی ۱۳۸ هزار تنی نهاده دامی در لنگرگاه در نوبت پهلوگیری هستند
مدیر پشتیبانی امور دام استان خوزستان از حمل یک میلیون و ۸۲ هزار و ۵۶۴ تن نهاده دامی به سایر استانها برای تکمیل ذخایر راهبردی خبر داد.
به گزارش ایلنا به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، حمید بدوی افزود: از ابتدای سال تاکنون ۱۹ کشتی با یک میلیون و ۲۰۸ هزار و ۱۵۰ تن نهاده دامی شرکت پشتیبانی امور دام وارد بندر امام خمینی (ره) شدهاند و از این میزان یک میلیون ۸۲ هزارتن به طرف سایر استانها حمل شده است.
وی اظهار داشت: دو کشتی حامل ۱۳۷ هزار تن نهاده دامی شرکت پشتیبانی امور دام نیز به منظور تامین ذخایر راهبردی در لنگرگاه استان خوزستان در نوبت پهلو گرفتن در بندر امام خمینی (ره) و تخلیه بار هستند.
بدوی ادامه داد: هفت کشتی دیگر هم با ۴۰۰ هزار تن محموله نهادههای دامی کنجاله سویه، ذرت و جو در راه ایران هستند.
وی گفت: دو کشتی که در لنگرگاه هستند دارای ۶۶ هزار تن جو و ۷۱ هزار کنجاله سویا هستند و امیدواریم ارز این محموله ها برای تخلیه و بارگیری هر چه زودتر پرداخت شود.
بدوی با اشاره به این که بخش تامین دخایر راهبردی نهاده های دامی برعهده شرکت پشتیبانی امور دام است و نهاده های غیرراهبردی توسط بخش خصوصی وارد کشور میشود، تصریح کرد: عمده واردات نهادههای دامی شرکت پشتیبانی امور دام از بندر امام خمینی (ره) انجام میگیرد.
وی افزود: میزان ذخیره نهادههای دامی در انبارهای بندر امام خمینی(ره) نزدیک به ۴۰۰ هزار تن است که در حال حمل به سایر استانهاست.