۲ کشتی ۱۳۸ هزار تنی نهاده دامی در لنگرگاه در نوبت پهلوگیری هستند

به گزارش ایلنا به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، حمید بدوی افزود: از ابتدای سال تاکنون ۱۹ کشتی با یک میلیون و ۲۰۸ هزار و ۱۵۰ تن نهاده دامی شرکت پشتیبانی امور دام وارد بندر امام خمینی (ره) شده‌اند و از این میزان یک میلیون ۸۲ هزارتن به طرف سایر استان‌ها حمل شده است.

وی اظهار داشت: دو کشتی حامل ۱۳۷ هزار تن نهاده دامی شرکت پشتیبانی امور دام نیز به منظور تامین ذخایر راهبردی در لنگرگاه استان خوزستان در نوبت پهلو گرفتن در بندر امام خمینی (ره) و تخلیه بار هستند.

بدوی ادامه داد: هفت کشتی دیگر هم با ۴۰۰ هزار تن محموله نهاده‌های دامی کنجاله سویه، ذرت و جو در راه ایران هستند.

وی گفت: دو کشتی که در لنگرگاه هستند دارای ۶۶ هزار تن جو و ۷۱ هزار کنجاله سویا هستند و امیدواریم ارز این محموله ها برای تخلیه و بارگیری هر چه زودتر پرداخت شود.

بدوی با اشاره به این که بخش تامین دخایر راهبردی نهاده های دامی برعهده شرکت پشتیبانی امور دام است و نهاده های غیرراهبردی توسط بخش خصوصی وارد کشور می‌شود، تصریح کرد: عمده واردات نهاده‌های دامی شرکت پشتیبانی امور دام از بندر امام خمینی (ره) انجام می‌گیرد.

وی افزود: میزان ذخیره نهاده‌های دامی در انبارهای بندر امام خمینی(ره) نزدیک به ۴۰۰ هزار تن است که در حال حمل به سایر استان‌هاست.

