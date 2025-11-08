در گفتوگو با ایلنا مطرح شد:
از خوابگاههای فرسوده تا مسکن ملی؛ چالش اسکان کارگران عسلویه
هزینه ساختوساز در عسلویه ۴۰ درصد بیشتر از تهران است
مدیرعامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس گفت: تفاهمی با وزارت راه و شهرسازی داریم که ساخت مسکن ملی و کارگری را در این منطقه دنبال را دنبال میکنیم؛ اما در کل استقبال اندک است زیرا هزینه اجرای مسکن در این منطقه بالاست.
سخاوت اسدی در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا، درباره وضعیت مسکن و خوابگاه کارگران در عسلویه اظهار داشت: پرسنل شاغل در این منطقه اعم از مدیران، مهندسین کارشناسان و برخی کارگران که روزکارند شب به منازل خود میروند و کارکنان ثابت شرکتها نیز خوابگاه و اقامتگاه ثابت دارند که شرایط مناسبی دارند، اما برخی شرکتهای پیمانکاری که بصورت مقاطعهکاری پروژهای را به طور مثال ساخت پالایشگاه یا پتروشیمی و... بعهده میگیرند؛ باتوجه به اینکه پروژهها موقت هستند؛ در مناطقی، خوابگاه موقت مستقر میکنند.
وی با بیان اینکه مدیریت اداره کار و خدمات اشتغال منطقه به طور مرتب وضعیت اسکان کارگران را بازررسی و ایردات را اعلام میکنند، افزود: شرکت مربوطه مکلف است ایرادات اعلامی از سوی اداره کار را برطرف کند، مواردی داشتهایم که حتی دستور پلمپ خوابگاهها و توقف کامل فعالیت به لحاظ عدم مطلوب بودن شرایط؛ ناایمن بودن و یا عدم وجود تسهیلات لازم داده شد، که در این صورت باید از سوی شرکت پیمانکار اصلاح و یا خوابگاه جدید تهیه شود.
مدیرعامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس یادآور شد: وقتی قرار است پیمانکار پروژهای را اجرا کند که موقتا در منطقه مستقر است و باتوجه به اینکه مرحله به مرحله کارگران تغییر میکنند؛ هر پیمانکار، شرکت و مقاطعهکاری که پروژه را بعهده میگیرد؛ تامین نیروی کار و سایر تسهیلات را نیز به عهده دارد.
وی ادامه داد: پیمانکاران بزرگ خوابگاه ساختهاند و یا زمین خریداری کرده و در صدد ایجاد خوابگاه دائمی هستند ولی پیمانکاری که به طور موقت و به مدت حداکثر یک سال پروژهای را در دست دارد معمولا خوابگاه را اجاره میکند، در داخل شهرهایی مثل عسلویه، نخلتقی، کنگان و سیراف تعداد قابل توجهی واحد مسکونی بصورت خوابگاه به صنایع اجاره داده میشود، اما برخی پیمانکاران هم که پروژه کوتاهمدت دارند مناطقی را اجاره میکنند که زود فرسوده میشود، برخی از این خوابگاهها تسهیلات لازم را ندارند که از نظر ما رد میشود، اداره کار نیز به طور مرتب بازرسی و دستور بازسازی، اصلاح و یا توقف را صادر میکند.
اسدی یادآور شد: بخش خصوصی برخی مجتمعهای خوابگاهی را احداث کرده و به صورت استجیاری و یا واگذاری در اختیار شرکتها قرار میدهد، منطقه آزاد به تنهایی نمیتواند نسبت به ساخت خوابگاه اقدام کند. اما اگر نیاز به زمین داشته باشند ما در اختیارشان قرار میدهیم، ضمن اینکه یک هتل احداث شده که به صورت اجاره خوابگاهی در اختیار شرکتها و پیمانکاران قرار میدهیم.
وی درباره برنامه ساخت مسکن کارگری توضیح داد: تفاهمی با وزارت راه و شهرسازی داریم که ساخت مسکن ملی و کارگری را در این منطقه دنبال میکنیم و بر این اساس فعلا پروژه ۱۰ هزار واحدی را دنبال میکنیم؛ اما در کل استقبال کم است زیرا هزینه اجرای مسکن در این منطقه بالاست، اگر در شهری مثل تهران برای هر متر مکعب مثلا ۳۰ میلیون تومان هزینه شود در این منطقه ۳۰ تا ۴۰ درصد بیشتر است زیرا نیروی کار گرانتر، نوع مصالح باتوجه به شرجی بودن هوا متفاوت است، در کل ۱۲ ماه سال، امکان کار وجود ندارد و شرایط کار در این منطقه باتوجه به تاسیسات گازی خاصتر است و این موضوع، قیمتها را بالا میبرد.