معاون‌ وزیر کشور :

تردد روزانه ٣.۵ میلیون نفر بین پایتخت و شهرهای اقماری

معاون وزیر کشور گفت: روزانه شاهد تردد ٣.۵ میلیون نفر بین تهران و شهرهای اقماری اطراف پایتخت هستیم که بالاترین این جابه‌جایی‌ها با خودروهای سواری انجام می‌شود که این میزان جابه جایی به ٧۴ درصد می‌رسد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، مسعود نصرتی، معاون وزیر کشور و رییس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور  در نمایشگاه قیر، آسفالت و ماشین آلات با بیان اینکه روزانه شاهد تردد ٣.۵ میلیون نفر بین تهران و شهرهای اقماری اطراف پایتخت هستیم، اظهار داشت: بالاترین این جابه‌جایی‌ها با خودروهای سواری انجام می‌شود که این میزان جابه جایی به ٧۴ درصد می‌رسد. همچنین ١٣ درصد آن با اتوبوس و ٧ درصد با تاکسی و ۶ درصد با مترو قطار حومه‌ای است. 

وی ادامه داد: ۷۶ درصد جمعیت کشور در ۱۴۵۱ شهر مستقر هستند و امروز شاهد آن هستیم که  شبکه‌های برون شهری و بین‌شهری بین شهرهای مادر و شهرهای پیرامونی آن در واقعیت به شبکه معابر تبدیل شده‌اند . 

معاون وزیر کشور با بیان اینکه این میزان تردد شبکه راهی را تحت تاثیر قرار می‌دهد، گفت: در همین مدت تاکسی‌های اینترنتی در کشور رونق گرفتند و انجام ۸ میلیون سفر درون شهری از شرکت‌های اینترنتی انجام می‌شود . 

نصرتی افزود: باید توجه داشت که در ۹ سال گذشته قیمت قیر ۳۶ برابر و قیمت آسفالت ۳۰ برابر شده است و اگر بخواهیم شبکه راه‌های خاکی کشور را آسفالت کنیم این اقدام به ۶۵ تا ۷۰ سال زمانبر خواهد بود. 

همچنین در ادامه این مراسم ، مجید کیانپور، مدیرعامل شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک با بیان اینکه قیر با ۵۰ درصد قیمت بورس در اختیار اجرای پروژه‌ها قرار می‌گیرد، اظهار داشت: ٣٠ درصد قیر تولیدی کشور بین دستگاه اجرایی تقسیم می‌شود که ۴۹ درصد از این میزان قیر در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دارد و  ۱۷ درصد آن هم به سازمان شهرداری‌ها اختصاص پیدا می‌کند و بخشی هم  در اختیار بنیاد مسکن است. 

