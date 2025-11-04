تردد روزانه ٣.۵ میلیون نفر بین پایتخت و شهرهای اقماری

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، مسعود نصرتی، معاون وزیر کشور و رییس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور در نمایشگاه قیر، آسفالت و ماشین آلات با بیان اینکه روزانه شاهد تردد ٣.۵ میلیون نفر بین تهران و شهرهای اقماری اطراف پایتخت هستیم، اظهار داشت: بالاترین این جابه‌جایی‌ها با خودروهای سواری انجام می‌شود که این میزان جابه جایی به ٧۴ درصد می‌رسد. همچنین ١٣ درصد آن با اتوبوس و ٧ درصد با تاکسی و ۶ درصد با مترو قطار حومه‌ای است.

وی ادامه داد: ۷۶ درصد جمعیت کشور در ۱۴۵۱ شهر مستقر هستند و امروز شاهد آن هستیم که شبکه‌های برون شهری و بین‌شهری بین شهرهای مادر و شهرهای پیرامونی آن در واقعیت به شبکه معابر تبدیل شده‌اند .

معاون وزیر کشور با بیان اینکه این میزان تردد شبکه راهی را تحت تاثیر قرار می‌دهد، گفت: در همین مدت تاکسی‌های اینترنتی در کشور رونق گرفتند و انجام ۸ میلیون سفر درون شهری از شرکت‌های اینترنتی انجام می‌شود .

نصرتی افزود: باید توجه داشت که در ۹ سال گذشته قیمت قیر ۳۶ برابر و قیمت آسفالت ۳۰ برابر شده است و اگر بخواهیم شبکه راه‌های خاکی کشور را آسفالت کنیم این اقدام به ۶۵ تا ۷۰ سال زمانبر خواهد بود.

همچنین در ادامه این مراسم ، مجید کیانپور، مدیرعامل شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک با بیان اینکه قیر با ۵۰ درصد قیمت بورس در اختیار اجرای پروژه‌ها قرار می‌گیرد، اظهار داشت: ٣٠ درصد قیر تولیدی کشور بین دستگاه اجرایی تقسیم می‌شود که ۴۹ درصد از این میزان قیر در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دارد و ۱۷ درصد آن هم به سازمان شهرداری‌ها اختصاص پیدا می‌کند و بخشی هم در اختیار بنیاد مسکن است.

انتهای پیام/