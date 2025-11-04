امین ترفع، رییس مرکز امور بین الملل وزارت راه و شهرسازی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایلنا با اشاره به توافقات نشست سه جانبه اخیر بین ایران- روسیه – آذربایجان اظهار داشت: مهمترین موضوعاتی که در نشست سه جانبه ایران- روسیه – آذربایجان مورد رایزنی و مذاکره و گفت وگو قرار گرفت در زمینه حمل و نقل، گمرک و انرژی بوده است و در حاشیه این نشست، تفاهمنامه گمرکی و تفاهمنامه سه جانبه انرژی امضا شد و می‌توان گفت این نشست سه جانبه به طور مجموع یکی از بهترین جلسات چند جانبه در سال‌های گذشته بود.

وی با بیان اینکه درباره میزان ظرفیت جابه جایی بار در کریدور شمال – جنوب به توافق رسیدیم، گفت: برای ظرفیت این مسیر برای جابه جایی ۱۵ میلیون تن بار در مسیر ریلی شاخه غربی کریدور شمال – جنوب بین سه کشور توافق شد.

رییس مرکز امور بین الملل وزارت راه و شهرسازی با بیان اینکه همچنین برای رفع گلوگاه‌های جاده‌ای این شاخه هم سه کشور به توافقاتی رسیدند، ادامه داد: در این نشست بین سه کشور توافق شد که با رفع گلوگاه‌های مرزهای مشترک سه کشور، ظرفیت جاده‌ای برای به جا به جایی بار به ۱۵ میلیون تن برسد و به طور مجموع با شیوه‌های مختلف حمل و نقل، ظرفیت در شاخه غربی کریدور شمال – جنوب به ۳۰ میلیون تن بار می‌رسد.

ترفع با اشاره به همکارهای زیرساختی بین سه کشور، اظهار داشت: بخش دیگر از مذاکرات درباره همکارهای زیرساختی بود و قرار بر این شد که پل کلاله در کریدور ارس تا پایان سال تکمیل شود و عملیات اجرایی پایانه آستارا هم تا پایان سال به اتمام برسد.

رییس مرکز امور بین الملل وزارت راه و شهرسازی افزود: از دیگر توافقات درباره پروژه راه آهن رشت- آستارا بود تا کنون تملک اراضی ۸۵ کیلومتر این پروژه به پایان رسیده و قرار است تا پایان سال تمام اراضی مسیر به تملک دربیاید.

وی تاکید کرد: موضوع دیگر این نشست تامین مالی پروژه راه آهن رشت-آستارا بود، وام روسیه به ایران برای این پروژه وام صادراتی است به این معنا که پیمانکار طرف روسی در قالب وام علمیات اجرایی پروژه را انجام می‌دهد. موافقنامه این وام در دوران ریاست جمهور شهید رییسی امضا شد و قرارداد چارچوب بین پیمانکار (شرکت طرف روس کاسپین سرویس) و کارفرما (شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل) در یک سال گذشته منعقد شد.

ترفع با بیان اینکه تا کنون ۳۵ کیلومتر از مسیر این پروژه به طرف روس تحویل شده تا مطالعات اولیه را در مسیر پروژه انجام دهند و مابقی اراضی هم تا پایان سال تحویل می‌شود، ادامه داد: تا پایان سال ۲۰۲۵ قرارداد اجرایی بین پیمانکار و کارفرما این پروژه امضا می‌شود و در حال حاضر متن قرارداد اجرایی به تایید دو طرف رسیده البته این قرارداد پیوست‌های احجام و هزینه و… دارد که درباره این پیوست‌ها مذاکرات در حال انجام است.

رییس مرکز امور بین الملل وزارت راه و شهرسازی از آغاز علمیات اجرایی پروژه راه آهن رشت- آستارا از ابتدای سال ۲۰۲۶ خبر داد و گفت: از ابتدای سال ۲۰۲۶ تمام اراضی این پروژه به طرف روس تحویل می‌شود و قرارداد اجرایی هم تا آن زمان منعقد شده بنابراین این پروژه با تامین مالی روسیه عملا از ابتدای سال ۲۰۲۶ باید وارد فاز اجرایی شود.

ترفع تاکید کرد: قیمت این پروژه ۱.۶ میلیارد یورو تعیین شده و وام صادراتی روسیه به صورت دوره‌ای پرداخت می‌شود از اینرو باید ارزیابی شود که برای سال اول چه مقدار از این اعتبارات وام مورد نیاز است.

وی افزود: بازپرداخت این وام ۱۰ساله و با نرخ سود ۳ درصد است.

رییس مرکز امور بین الملل وزارت راه و شهرسازی تاکید کرد: اجرای پروژه راه آهن رشت- آستارا از سال ۲۰۰۰ و از زمان امضای موافقت نامه کریدور شمال – جنوب پیگیری می‌شود و مهمترین اقدام اجرایی این پروژه تملک اراضی مسیر پروژه بود که در دولت چهاردهم رقم خورد.

