افزایش ۲۵ میلیون مترمکعبی برداشت گاز از پارس جنوبی

به گزارش ایلنا به نقل از شرکت نفت و گاز پارس، تورج دهقانی امروز (دوشنبه، ۱۲ آبان) در نشست روسای روابط‌عمومی شرکت‌های تابعه شرکت ملی نفت ایران به میزبانی شرکت نفت و گاز پارس با اعلام ثبت رکوردی جدید در برداشت روزانه گاز در میدان مشترک پارس جنوبی بیان کرد: دستیابی به این رکورد نشانه توانمندی و همت تمامی کارکنان شرکت نفت و گاز پارس در بخش‌های مختلف عملیاتی و ستادی است.

وی با اشاره به جایگاه دوم ایران در ذخایر گازی در جهان، افزود: همچنین ایران پس از آمریکا و روسیه، سومین تولیدکننده بزرگ گاز دنیا است که این افزایش ظرفیت تولید گاز از جمله بزرگ‌ترین دستاوردهای اقتصادی و اجرایی کشور به شمار می‌رود اما با وجود این، در رتبه چهارم بزرگ‌ترین مصرف‌کنندگان گاز در دنیا به شمار می‌رویم.

مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس گفت: در روزهای اخیر با به تولید رسیدن سه حلقه چاه در نقاط مرزی میدان مشترک پارس جنوبی، بیش از ۵ میلیون مترمکعب به ظرفیت تولید روزانه گاز در کشور افزوده شد که ثمره ماه‌ها تلاش نیروهای متخصص این شرکت است.

دهقانی به افزایش تعداد دکل‌های حفاری در میدان‌های گازی خلیج فارس نیز اشاره کرد و گفت: در یک سال گذشته، ۶ دستگاه دکل عملیاتی به تعداد دکل‌های حفاری فعال در طرح‌های این شرکت افزوده شده و مجموع دکل‌ها به ۱۰ دستگاه رسیده است.

وی تأکید کرد: به واسطه فعالیت‌های انجام‌شده در یک سال گذشته ۲۵ میلیون مترمکعب ظرفیت گازی در میدان پارس جنوبی خلق شده است که با تکمیل ۶ حلقه چاه دیگر تا پایان امسال، این رقم به حدود ۳۰ میلیون مترمکعب در روز می‌رسد.

مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس در پایان ضمن قدردانی از فعالیت‌های روابط‌عمومی‌های تابعه شرکت ملی نفت ایران در انعکاس و تبیین دستاوردهای کسب‌شده در صنعت نفت کشور، اظهار کرد: ایجاد ارتباط مناسب و مسالمت‌آمیز با جامعه و حفظ سرمایه‌های اجتماعی، از مهمترین وظایف روابط‌عمومی‌ها به شمار می‌رود که می‌تواند در انعکاس بهینه دستاوردها نقش موثری داشته باشد.

