به گزارش ایلنا از وزارت نفت، در حکم احمد زراعتکار به محمدرضا پیران آمده است:

«با عنایت به مراتب تعهد و تجارب و براساس موافقت ذی‌حساب وزارت نفت طی نامه شماره ۲۳۵۹۸۷ مورخ ۱۴۰۴.۰۵.۲۰ و لزوم اجرای ماده ۳۴ قانون محاسبات عمومی کشور، مصوب ۱۳۶۶.۰۶.۰۱ مجلس محترم شورای اسلامی با اصلاحات بعدی و در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه، به موجب این حکم به‌عنوان «امین‌اموال وزارت نفت» منصوب می‌شوید.

شایسته است با هماهنگی کامل با این معاونت و ذی‌حساب وزارت نفت به صیانت از اموال عمومی منقول و غیر منقول وزارتخانه احتمام کامل داشته و گزارش‌های منظم هفتگی ارائه بفرمایید.»

