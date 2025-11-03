خبرگزاری کار ایران
امین‌اموال وزارت نفت منصوب شد

امین‌اموال وزارت نفت منصوب شد
معاون وزیر نفت در امور برنامه‌ریزی در حکمی محمدرضا پیران را به‌عنوان امین‌اموال این وزارتخانه منصوب کرد.

به گزارش ایلنا از وزارت نفت، در حکم احمد زراعتکار به محمدرضا پیران آمده است:

«با عنایت به مراتب تعهد و تجارب و براساس موافقت ذی‌حساب وزارت نفت طی نامه شماره ۲۳۵۹۸۷ مورخ ۱۴۰۴.۰۵.۲۰ و لزوم اجرای ماده ۳۴ قانون محاسبات عمومی کشور، مصوب ۱۳۶۶.۰۶.۰۱ مجلس محترم شورای اسلامی با اصلاحات بعدی و در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه، به موجب این حکم به‌عنوان «امین‌اموال وزارت نفت» منصوب می‌شوید.

شایسته است با هماهنگی کامل با این معاونت و ذی‌حساب وزارت نفت به صیانت از اموال عمومی منقول و غیر منقول وزارتخانه احتمام کامل داشته و گزارش‌های منظم هفتگی ارائه بفرمایید.»

