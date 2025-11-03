به گزارش ایلنا از وزارت نیرو، عباس علی‌آبادی وزیر نیرو در مراسم بهره‌برداری و افتتاح پروژه‌های آب و برق که صبح امروز دوشنبه ۱۲ آبان ماه ۱۴۰۴، با حضور برخط مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور برگزار شد، گفت: پروژه‌های امروز از مهترین طرح‌های صنعت آب و برق بوده و هزینه‌هایی بالایی حدود ۲۴ و نیم همت برای آنها صرف شده است.

وی ادامه داد: اولین طرح واحد گاز نیروگاه سیکل‌ترکیبی کلاس F سهند استان آذربایجان‌شرقی به ظرفیت ۳۰۷ مگاوات با حجم سرمایه‌گذاری ۳۴۷ میلیارد تومان و ۱۰۹ میلیون یورو (ارزی) است. همچنین پروژه دوم افتتاح شده امروز، تصفیه‌خانه فاضلاب شهر رباط کریم است که با ایجاد شبکه خطوط و جمع آوری فاضلاب در جنوب تهران وضعیت مردم تهران در بخش آب و فاضلاب را بهبود می‌دهد.

وزیر نیرو با اشاره به ورود به ششمین سال پیاپی خشکسالی در کشور، ضمن اخطار قطع آب به مشترکان پرمصرف، تاکید کرد: از هموطنان و مشترکان تقاضا داریم که تا زمانی که وضعیت کم بارشی ادامه دارد همکاری خود را در مصرف بهینه آب ادامه دهند.

وی با اشاره به پروژه انتقال آب از سد طالقان به تصفیه‌خانه استان‌های البرز و تهران، گفت: این پروژه که باید از از ۴ سال پیش باید اجرایی می‌شد را با کمک قرارگاه خاتم در کمتر از ۸ ماه به اتمام رساندیم.

وزیر نیرو افزود: پروژه انتقال آب از سد طالقان (آبگیر زیاران) به تصفیه خانه‌های آب استان‌های البرز و تهران به ظرفیت ۱۵۰ میلیون متر مکعب در سال به ارزش ۷۶۷۰ میلیارد تومان از دیگر پروژه‌های افتتاح شده امروز است که به طول ۶۲ کیلومتر بوده و می‌تواند تأمین آب آشامیدنی مورد نیاز ۳ میلیون نفر در تهران و البرز را تضمین و امکان تعمیر، نگهداری خط موجود، رسوب‌گیری و استفاده همزمان در شرایط اضطراری را فراهم کند.

جایگزینی خط انتقال فرسوده با لوله های به قطر ۲ متر، افزایش ظرفیت انتقال آب به استان البرز و شهر تهران در شرایط اضطرار و استفاده از تکنولوژی به روز در ساخت تجهیزات مورد نیاز با استفاده از تولیدات داخلی از نتایج اجتماعی بهره‌برداری از این پروژه است.

