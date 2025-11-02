به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، عبدالامیر باروتکوب، مدیرعامل صنایع شیر ایران در مراسم مراسم افتتاح رسمی شرکت بورسی کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس با بیان اینکه صنایع شیر ایران ۷۱ سال سابقه فعالیت دارد و در سال ۱۳۳۳ اولین کارخانه خود را با همکاری یونیسف و وزارت بهداری تاسیس کرد، گفت: صنایع شیر ایران با داشتن ۱۷ کارخانه در ۱۴ استان کشور فعالیت دارد و سهم ۲۷ درصدی از بازار لبنی را از آن خود کرده است.

وی ادامه داد: صنایع شیر ایران با ۱۶ کارخانه تولید فرآورده‌های لبنی را در اختیار دارد و یک شرکت تولید شیرخشک در این مجموعه مشغول به کار است که در شهرکرد مشغول به کار بوده و جزو مدرن‌ترین کارخانه‌ها و مجموعه‌های تولیدی است.

مدیرعامل صنایع شیر ایران با بیان اینکه همچنین در این مجموعه ۵ مجموعه کشت و صنعت فعال است و ایجاد یک مجموعه دیگر در حال برنامه ریزی برای احداث است، اظهار داشت: دو مجموعه کشت و صنعت و دامپروری نیز در استان‌های گلستان و آذربایجان شرقی زمین‌های آنها تحویل گرفته شده و تا قبل از سال کلنگ آنها زده خواهد شد.

به گفته باروتکوب، این مجموعه دارای ۶ شرکت بازرگانی در جهت صادرات محصولات، ۹۶۰ کد محصول کالا و ۶۳ شعبه، با ۱۶۵۰ دستگاه خودرو، روزانه توریع ۲۱۰۰ تن محصولات را به صورت مویرگی انجام می‌دهند.

وی با اشاره به اقدامات انجام شده در راستای جلوگیری از خروج ارز از کشور، تصریح کرد: با تخصص و همت جوانان و نخبگان هم در داخل مجموعه پگاه و مجموعه دانشگاه، نسبت به راه اندازی یک شرکت دانش بنیان اقدام کردیم که با راه اندازی این شرکت و تولید ۴ دستگاه، توانستیم جلوی خروج ارز از کشور برای واردات آن دستگاه‌ها را بگیریم و ۲۵۰۰ قطعه واردات ماشین‌آلات و تحقیقاتی پگاه توسط شرکت‌های داخلی تامین می‌شوند و دیگر نیازی به واردات این قطعات نیست.

مدیرعامل شرکت صنایع شیر ایران افزود: تا سال ۱۳۹۸ توانستیم هست شرکت را وارد بورس و فرابورس کنیم. آخرین شرکتی که وارد فرابورس شد، شرکت پگاه گیلان در سال ۱۳۹۸ بود و در دور جدید مدیریتی، مدیران عزم خود را جزم کرده‌اند که تمام شرکت‌ها را وارد بورس کنند. در حال حاضر، پنج شرکت و همچنین شرکت صنایع شیر در حال پذیرش در بازار سرمایه هستند و برای ۳ شرکت دیگر کار ورود به بازار سرمایه شروع شده است.

باروتکوب با بیان اینکه پروژه‌های مهمی را آغاز کرده‌ایم و در مدت ۲ الی ۳ سال آینده به اجرا می‌‌‌رسد، خاطرنشان کرد: یکی از اقدامات مهم، مگا پروژه شیر خشک نوزاد است که به طور قابل توجهی از خروج ارز از کشور جلوگیری می‌کند. از دیگر مزایای این پروژه کاهش ریسک بیوتروریسم، تولید مواد اولیه با ارزش افزوده بالا و ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی است.

وی با تأکید بر رویکرد صنایع شیر ایران در تولید محصولات فناورانه و های‌تک ابراز داشت: حدود ۱۲۰۰ تن آب پنیر روزانه در مجموعه صنایع شیر تولید می‌شود که این آب پنیر، در تولید بسیاری از محصولات پایه و اساسی مانند WPC و WPU و وی‌پروتئین مورد استفاده قرار می‌گیرد‌.

مدیرعامل صنایع شیر ایران افزود: در دو سال گذشته ظرفیت صنایع شیر ایران از ۵۲ درصد به بیش از ۸۰ درصد افزایش یافته و امیدواریم در آینده نزدیک ظرفیت صنایع شیر به ۹۵ درصد تولید برسد.

همچنین در ادامه این مراسم، محمد نریمانی‌راد، رئیس هیات مدیره شرکت صنایع شیر ایران در مراسم مراسم افتتاح رسمی شرکت بورسی کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس، با بیان اینکه در حال حاضر این مجموعه ۲۸ درصد از بازار لبنیات را دارد و به طور قطع این میزان سهم بازار را حفظ کنیم، گفت: بخش دیگر از برنامه‌های این شرکت حرکت به سمت تولید شیر خشک نوزاد و تولید محصولات پودری در جهت خودکفایی است.

وی ادامه داد: هر ۳ ماه یکبار یکی از فراوردهای جدید خود را در رسانه‌ها اعلام می‌کنیم و با توجه به برنامه ریزی‌های انجام شده، در ۳ سال آینده به توفیقات قابل توجهی خواهیم رسید.

رئیس هیات مدیره شرکت صنایع شیر ایران با بیان اینکه یکی از محصولات جدید پگاه، لاکتوز دارویی و B۹۰ است که خط تولید این محصول را با حضور وزیر رفاه در استان گلستان به بهره‌برداری رسید، اظهار داشت: یکی از محصولات جدید، ماست ایسلندی بدون چربی است که مخاطب خاص ورزشکار را دارد. همچنین درصدد هستیم که برای افراد سالمند جامعه هم محصولات ویژه را تولید کنیم.

نریمانی‌راد افزود: باید توجه داشته باشیم که ما به عنوان یک شرکت عمومی، رقبای بخش خصوصی داریم و یکی از مزیت رقابتی آنها این است که بلافاصله از تصمیم‌گیری به سرعت تصمیم خود را می‌توانند عملیاتی کنند اما در یک مجموعه خصولتی اجرای تصمیمات زمانبر و انرژی بر است.

وی با اشاره به بورسی شدن یکی از شرکت‌های پگاه تصریح کرد: ۲۴ شرکت از ۲۹ شرکت این مجموعه وارد مسیر بورسی شدند و این مسیر ادامه دارد.

