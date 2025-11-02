به گزارش ایلنا از وزارت نیرو، محسن طرزطلب، رئیس سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق (ساتبا) با اعلام این خبر گفت: در این آیین، مجموعه‌ای از پروژه‌های بزرگ در بخش انرژی‌های تجدیدپذیر و بهینه‌سازی مصرف برق به بهره‌برداری می‌رسد یا عملیات اجرایی آن آغاز می‌شود.

وی افزود: این طرح‌ها شامل افتتاح ۱۱۲ مگاوات نیروگاه خورشیدی و ۶۰ مگاوات پروژه‌های بهینه‌سازی مصرف برق است که آماده بهره‌برداری هستند و همچنین آغاز عملیات اجرایی ۲۰۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی و ۵۲۰ مگاوات پروژه‌های بهینه‌سازی مصرف برق در نقاط مختلف کشور را دربرمی‌گیرد.

طرزطلب با اشاره به مسوولیت اجتماعی برای اجرای طرح‌های توسعه انرژی پاک در مناطق کمتر برخوردار کشور اظهار کرد: در این مرحله، تجهیز ۵۰۰۰ خانوار در مناطق محروم کشور به نیروگاه‌های خورشیدی انشعابی نیز با همکاری کمیته امداد امام خمینی(ره) آغاز می‌شود؛ این طرح با ظرفیت ۲۵ مگاوات و ارزش سرمایه‌گذاری ۴۰۰ میلیارد تومان اجرا خواهد شد.

رئیس ساتبا، مجموع ارزش سرمایه‌گذاری این پروژه‌ها را ۱۶ هزار و ۵۸۷ میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: اجرای این طرح‌ها با مشارکت بخش خصوصی و صندوق توسعه ملی انجام می‌شود که بخش مهمی از اهداف وزارت نیرو در توسعه تولید برق پاک و افزایش بهره‌وری انرژی را محقق می‌سازد.

طرزطلب در پایان تأکید کرد: با اجرای این طرح‌ها، ضمن ارتقای پایداری شبکه برق کشور، گام بلندی در جهت کاهش آلاینده‌های زیست‌محیطی، افزایش سهم انرژی‌های پاک در سبد برق ایران و تحقق سیاست‌های کلی دولت در زمینه عدالت انرژی و توسعه پایدار برداشته می‌شود.

انتهای پیام/