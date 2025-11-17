در گفتوگو با ایلنا مطرح شد:
اوضاع خاموشی و کسری گاز در زمستان امسال/ چقدر کمبود گاز داریم؟
رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی گفت: ما یک درصد جمعیت و یک درصد مساحت جهان را داریم، اما شش درصد انرژی جهان را مصرف میکنیم. این نشان میدهد که ما مصرفکنندگانِ پرمصرفی هستیم و تنها راهکار این است که باید هدررفت انرژی را در کشور مدیریت کنیم.
آرش نجفی در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا، درباره ناترازی گاز و تشدید چالش در فصل زمستان اظهار داشت: طبق آمار و برآوردها ما با ناترازی حدود سیصد و بیست میلیون متر مکعب گاز در روز مواجهیم.
وی افزود: سال گذشته، نیروگاهها با کمبود گاز مواجه بودند. هر ساله به دلیل این که گاز به منازل تخصیص داده میشود، نیروگاهها با کمبود گاز مواجه میشوند و مجبور به استفاده از سوخت مایع هستند. سال گذشته، دلیل کمبود سوخت این بود که دولت سیزدهم در حال انتقال بود و مسئولین آن زمان مخازن سوخت نیروگاهها را پُر نکردند. این موضوع باعث شد که نیروگاهها با کمبود سوخت مایع مواجه شوند و برای مدتی خاموشیهایی اعمال شد.
رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی گفت: دولت چهاردهم در ابتدا اجازه سوزاندن مازوت را نمیداد، اما با توجه به شرایط پیچیده و مشکلات خاموشی، بالاجبار اجازه سوزاندن مازوت داده شد. پس از سوزاندن مازوت، شرایط برق تا حدودی پایدار شد.
وی اضافه کرد: امسال، به دلیل این که تمام مخازن سوخت مایع نیروگاهها پر شده است، بیش از ۷۵ درصد مخازن نیروگاهی کشور پُر هستند. بنابراین، امسال با کمبود برق مواجه نخواهیم شد و نیاز نیروگاهها از طریق سوخت مایع تأمین میشود.
نجفی در ادامه به چالش تعهدات صادراتی پرداخت و گفت: در مورد تعهدات صادراتی به کشورهای مجاور، ما قراردادهایی داریم که برخی از آنها به دلیل نیاز داخلی اجرایی نشدهاند. برای این که بتوانیم این تعهدات را انجام دهیم، ابتدا باید مصرف داخلی را اصلاح کنیم. پانزده سال پیش، مقام معظم رهبری بر اصلاح الگوی مصرف تأکید کردند. متأسفانه، دولتهای مختلف از دولت نهم تاکنون به طور جدی به این موضوع نپرداختند و نتیجه آن امروز این است که ما به طور فاجعهآمیزی انرژی را هدر میدهیم.
رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی خاطرنشان کرد: در میانمدت و بلندمدت، میتوانیم برق را جایگزین گاز گرانقیمت و لوکس کنیم. سوزاندن گاز طبیعی در بخاریها فرآیندی بسیار لوکس و خارج از عرف است. امروزه در جهان، کمتر کسی از گاز طبیعی با این کیفیت برای گرم کردن منازل استفاده میکند و عمدتاً از آن در صنایع پتروشیمی و بخشهای دیگر بهرهبرداری میشود.
وی تاکید کرد: جایگزینی برق به جای گاز در بلندمدت میتواند راهکار مناسبی باشد. در سراسر جهان این کار انجام میشود و ما نیز میتوانیم از این مدل الکتریکال استفاده کنیم زیرا گاز طبیعی ارزش اقتصادی بالایی دارد و سوزاندن آن منطقی نیست. به جای سوزاندن گاز، باید از روشهای جایگزین مانند عایقکاری ساختمانها استفاده کنیم. با این کار، میتوانیم مشکل گرمایش منازل را با انرژی برق بهراحتی حل و درواقع گاز را ذخیره کرده و آن را خرج صادرات و درآمدزایی برای کشور کنیم.
نجفی افزایش آگاهی عمومی، بهینهسازی زیرساختها، نوسازی شبکههای توزیع گاز و استفاده از فناوریهای مدرن برای کاهش هدررفت انرژی، اصلاح قیمتگذاری، استفاده از انرژیهای جایگزین و توسعه انرژیهای تجدیدپذیر مانند انرژی خورشیدی و بادی به عنوان جایگزین گاز و ارائه مشوقهای مالی به صنایعی که در مصرف گاز صرفهجویی میکنند را از جمله راهکارها برای عبور از چالش ناترازی گاز برشمرد.