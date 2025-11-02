خبرگزاری کار ایران
نتایج اولویت بندی طرح مادران ایران خودرو امروز اعلام می‌شود

مدیر عملیات فروش ایران‌خودرو از آمادگی برای اعلام نتایج اولویت‌بندی طرح مادران این شرکت تا بعد از ظهر امروز (۱۱ آبان) خبر داد.

به گزارش ایلنا، کیوان پناهی در مراسم قرعه کشی نهمین دوره اولویت بندی محصولات ایران خودرو، علت تاخیر در اعلام نتایج را تعداد بالای متقاضیان و روند استعلام اعلام کرد و گفت: تلاش می‌کنیم نتایج طرح عادی این دوره نیز طی چند روز آینده اعلام شود.

وی افزود: به دلیل تعداد زیاد شرکت کنندگان در طرح عادی، متقاضیان طرح فروش فوری، فوق العاده و پیش فروش به تفکیک قرعه‌کشی شدند و برای طرح مادران و جایگزینی خودور‌های فرسوده هر کدام در یک مرحله قرعه کشی انجام شد.

پناهی، وجه تمایز این دوره با دوره‌های قبلی را اضافه شدن خودروی "ری را" به سبد خرید محصولات اعلام کرد و افزود: براساس برآوردها این خودرو نیز مورد استقبال متقاضیان قرار گرفته است.

 

